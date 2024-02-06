Слежение за командой Bihus.Info: новые детали скандала и реакция медиасообщества

Громкий скандал с прослушиванием и слежкой за сотрудниками расследовательного проекта Bihus.info получил неожиданное продолжение.

Все новые детали собрал ТСН.ua.

"Гнила российская традиция" – Бигус о новом уровне преследования журналистов

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Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус встревожен, что преследования журналистов в Украине вышли на новый уровень. Он признал, что каждая власть в Украине пыталась влезть в редакционный процесс СМИ, однако личная жизнь журналистов была неприкосновенной.

"Власть руками спецслужб всегда пыталась влезть в редакционный процесс. Но в рабочий процесс. Нас прослушивали, стояли автомобили с слежкой. Это – недемократично, но я никогда из-за этого не переживал. Но власти не лезли в спальни", – рассказал он.

Бигус подчеркнул, что "лезть в спальни – это гнилая российская традиция".

"У меня были периоды, которых я ожидал в подъезде удар кирпичом по голове. Но я не переживал о пути детей в школу. Потому что угрожать семье не принято. Это недопустимо. Это гнилая российская традиция. Это переход на принципиально новый уровень", – сказал журналист.

Также он добавил, что состоянием свободы слова в Украине уже заинтересовались послы "Большой семерки" и западные СМИ.

Комментарий Василия Малюка

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, которого вызывают в Верховную Раду из-за этого скандала, впервые лично дал комментарий.

Малюк подчеркнул, что действия его коллег недопустимы, и заверил, что есть уже ряд кадровых решений.

"Моя позиция однозначна — не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые СБУ во время войны... За любые незаконные действия должно быть наказание", — отметил глава СБУ.

Василий Малюк заверил, что сделает все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно.

Слежка продолжилась и после скандала с наркотиками

Редактор и журналист проекта Bihus.Info Алиса Юрченко в эфире "Радио Свобода" рассказала, что слежка за журналистами Bihus.Info продолжалась и в последние дни. В частности, при подготовке материала о прослушивании.

"Мы продолжали замечать шпионов под офисом. То есть типичные топтуны, которые ходили вокруг офисного здания. Когда мы спрашивали, что они там делают, они не могли четко ответить на вопрос, чего они заблудились и просто наматывают круги вокруг офиса. Опять же, машины с фейковыми номерными знаками, все это продолжалось. Возможно, предыдущие пару дней меньше, но до того, пока еще не было понятно, что мы точно выходим с этим материалом, было активно, да", — рассказала Юрченко.

Она назвала такие слежки "грандиозным нарушением прав человека и вмешательством в частную жизнь" и "давлением на редакцию". Однако, кто именно заказчик этого дела, в Bihus.Info говорить пока не берутся.

Кто заказчик

Денис Бигус назвал два варианта, почему за его работниками решили следить:

Вариант 1

"Сотрудники ДЗНД (Департамент защиты национальной государственности) СБУ сами решили учудить. Но представить такую масштабную операцию несанкционированной – невозможно. Более того, невозможно представить ее неинспирированной извне. Потому что ДЗНД действительно плевать, кто там что курит", – рассуждает Бигус.

Вариант 2

"Кто-то пришел и приказал. Причем так, чтобы в дело "запрыгнул" сам начальник Департамента, десятки технарей и оперативников. И здесь просто минимум вариантов, кто же такой влиятельный мог быть", — говорит журналист.

"Этой отставкой Служба фактически признает, что она это все сделала. Меня не оставляет ощущение, что Семенченко уволили не за то, что он устроил все это шапито со скрытыми камерами в спальнях и видео в "сливных бачках". Уволили его за то, что он спалился", – рассуждает Денис Бигус.

Реакция медиасообщества

Известный журналист-расследователь Михаил Ткач, сам в ноябре ставший жертвой нападения, предположил, что в Украине у власти появилось "свойственное для России желание создать комфортную среду без конструктивной критики и независимых журналистов".

"В последнее время идет много дискуссий о том, что победить "великую россию" "малой россией", будет невозможно. Как видим, сейчас дискуссии не без оснований. Ведь именно Россия заинтересована в том, чтобы здесь у нас сотрудники спецслужб тратили время и действительно ограниченые человеческие, технические и финансовые ресурсы для борьбы со своими, а не с врагами", – говорит Ткач.

Главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко выразил такое мнение:

"Если без эмоций, то такой пресс-релиз (СБУ. – Ред.) может означать одно из двух: либо руководство СБУ увольняют за такое откровенное и непрофессиональное покрытие преступления, и начинается внутреннее расследование, чей заказ выполняла Служба.

Или этого не происходит, и это означает, что это расследование уже проведено и оно вошло "наверх", то есть наказывать Службу некому".

Журналистка Оксана Коваленко подчеркнула, что для слежки должно быть определение следственного судьи, а в компетенции Департамента нацбезопасности государства точно не входят дела с наркотиками.

Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что готовит два депутатских обращения по этому вопросу: в СБУ и Офис генпрокурора.

Украинский журналист Виталий Портников считает, что в этом скандале дело не в СБУ, намекая на ответственность кого-то из властных элит.

Дело о слежке за Bihus.Info будет расследовать ГБР

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что досудебным расследованием по уголовному производству будет заниматься ГБР. Поскольку к совершению правонарушения, вероятно, причастны сотрудники правоохранительного органа.

"Свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического общества и фундаментальным принципом правового государства. Нарушения прав журналистов недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции. Органы прокуратуры обязаны гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты получать информацию об этой работе. Именно с этой целью в Офисе Генерального прокурора действует "платформа защиты прав журналистов", – заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Напомним, в январе 2024 года в Сеть "слили" видео, на котором работники команды расследователей Bihus.Info якобы употребляли наркотики.

В Bihus.Info признали, что на видео – их операторы. В то же время, в проекте пожаловались на слежку и прослушивание своих работников. Редактор Bihus.Info Максим Опанасенко в комментарии Нromadske сказал, что сотрудников прослушивали, а также следили за ними минимум несколько месяцев.