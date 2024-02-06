Слежка за командой Bihus.Info: что известно о скандальном деле и причастности к нему СБУ

В Украине разразился скандал из-за слежки за командой проекта журналистских расследований Bihus.Info – в Сеть "слили" видео, на котором работники проекта якобы употребляли наркотики. В Bihus.Info сразу отреагировали и пообещали наказать своих сотрудников, но заявили о слежках и преследованиях.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле и причастности к нему Службы безопасности Украины.

Что известно о слежке за командой Bihus.Info

В январе 2024 года в Сеть "слили" видео, на котором работники команды расследователей Bihus.Info якобы употребляли наркотики.

В Bihus.Info признали, что на видео – их операторы. В то же время, в проекте пожаловались на слежку и прослушивание своих работников. Там отметили, что часть команды нарушила принципы и ценности проекта, потому следствием будут "жесткие кадровые изменения".

Редактор Bihus.Info Максим Опанасенко в комментарии Нromadske сказал, что сотрудников Bihus.Info прослушивали, а также следили за ними по меньшей мере несколько месяцев.

Денис Бигус пообещал, что все их работники сдадут тесты на употребление наркотиков. Он также заявил, что за его командой следил Департамент по защите национальной государственности Службы безопасности Украины.

К операции привлекли 30 человек

Команда расследователей Bihus.Info обнаружила, кто причастен к слежке за работниками группы антикоррупционных и информационных проектов. По их словам, это Служба безопасности Украины, а именно 30 человек, которых Bihus.Info распознали на видеозаписях из гостиницы. За операцию отвечал Департамент защиты национальной государственности СБУ.

В Bihus.Info заявили, что за день до собрания команды в загородном комплексе, там провели корпоратив люди, бронировавшие дома на одноразовые сим-карты. Они приехали на номерах прикрытия и привезли с собой чемоданы, в которых могла быть необходимая для слежки техника. Журналисты обнаружили скрытые камеры в вешалках для одежды, стенах и антресолях.

Также они утверждают, что к установке техники, вероятно, привлекали и Департамент оперативно-технического обеспечения СБУ.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на незаконную слежку за журналистами проекта Bihus.Info.

Зеленский лично разговаривал с главой СБУ после инцидента. Президент сказал, что "нужно найти ответы на все это" и заверил, что СБУ проведет расследование и найдет виновных.

Увольнение руководителя департамента СБУ из-за слежки за работниками Bihus.Info

Руководителя Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко уволили именно из-за инцидента с наблюдением за редакцией Bihus.Info. Об этом ТСН.ua сообщили источники в СБУ.

"Позиция руководства СБУ четкая — не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от подрывов Крымского моста и проведения других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории России. Следовательно, "кадры" редакцией Дениса Бигуса, однозначно должны понести ответственность. Как минимум их нужно отправить на передовую", – рассказал источник в СБУ.

Официальный комментарий Службы безопасности Украины

"По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники «Bihus.Info». В частности, один из операторов, фигурировавший в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", — говорится в сообщении.

В то же время Службой безопасности Украины возбуждено уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Проводятся ответные процессуальные действия.

"Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы. Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и СМИ в целом"., а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу", – добавили в СБУ.

Малюська о стыде за "работу" спецслужбы

Министр юстиции Денис Малюська на фоне скандала с слежкой за расследователями Bihus.Info подчеркнул, что в Украине необходимо усилить контроль за действиями спецслужб.

"Пересмотрел сюжет BIHUS.Info. Горжусь качеством расследования журналистов. Стыд за "работу" спецслужбы…По Закону про СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ, президент и прокуратура. Президент первый шаг сделал раньше, уволив руководителя департамента. Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация всех ветвей власти. Имхо, нам нужно больше контроля над действиями спецслужб внутри страны", — отметил он.

В то же время, министр считает, что в работе за границей (в РФ в частности) и на фронте СБУ – "красавчики", там все хорошо и трогать их не стоит.

По мнению Малюськи, учитывая внимание международных медиа, прикованных к Украине, у Украины есть не больше суток, чтобы показать "правильную реакцию" и сделать "правильные месседжи".

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