Слезоточивый газ, водометы и горящие баррикады: Бейрут охватили ожесточенные протесты в годовщину взрыва в порту

Слезоточивый газ, водометы и горящие баррикады: Бейрут охватили ожесточенные протесты в годовщину взрыва в порту

Ливанцы требуют правосудия.

На улицах Бейрута тысячи людей вышли на протест в годовщину взрыва в порту. Граждане собрались под ливанским парламентом и требовали наказать должностных лиц, ответственных за взрыв, который стал самым страшным бедствием мирного времени в стране.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Тысячи людей также выразили возмущение тем, что за год следствие по делу никоим образом не продвинулось. Во время ночных протестов в Бейруте задержали несколько десятков человек.

Год назад на складах в порту ливанской столицы взорвались почти три тысячи тонн аммиачной селитры. Тогда погибли 218 человек, более 6 тысяч получили ранения и более 300 тысяч человек остались без дома.

Впоследствии выяснилось, что взрывоопасные удобрения в ненадлежащих условиях хранили в порту с 2014 года, а местные чиновники игнорировали все предупреждения об опасности этих грузов.

Новости мира: годовщина протеста - в Бейруте тысячи людей собрались на протест под парламентом

Напомним

4 августа в порту ливанской столице Бейруте прогремели два мощных взрыва , которые образовали над городом грибовидное облако. Взрывные волны быстро распространились по городу, причинив ущерб даже на окраинах.

, которые образовали над городом грибовидное облако. Взрывные волны быстро распространились по городу, причинив ущерб даже на окраинах. Бывший следователь по взрывчатки Департамента США заявил, что белые вспышки, которые заметно на видео взрыва, могут свидетельствовать о том, что взрывов было несколько и, что там, кроме аммиачной селитры, могли быть другие взрывоопасные предметы.

и, что там, кроме аммиачной селитры, могли быть другие взрывоопасные предметы. Среди погибших есть украинец .

. Более 300 тысяч человек остались без дома, а убытки оценили в 15 млрд долларов.

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