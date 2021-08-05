Слезоточивый газ, водометы и горящие баррикады: Бейрут охватили ожесточенные протесты в годовщину взрыва в порту

Ливанцы требуют правосудия.
На улицах Бейрута тысячи людей вышли на протест в годовщину взрыва в порту. Граждане собрались под ливанским парламентом и требовали наказать должностных лиц, ответственных за взрыв, который стал самым страшным бедствием мирного времени в стране.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Тысячи людей также выразили возмущение тем, что за год следствие по делу никоим образом не продвинулось. Во время ночных протестов в Бейруте задержали несколько десятков человек.
Год назад на складах в порту ливанской столицы взорвались почти три тысячи тонн аммиачной селитры. Тогда погибли 218 человек, более 6 тысяч получили ранения и более 300 тысяч человек остались без дома.
Впоследствии выяснилось, что взрывоопасные удобрения в ненадлежащих условиях хранили в порту с 2014 года, а местные чиновники игнорировали все предупреждения об опасности этих грузов.
Напомним
- 4 августа в порту ливанской столице Бейруте прогремели два мощных взрыва, которые образовали над городом грибовидное облако. Взрывные волны быстро распространились по городу, причинив ущерб даже на окраинах.
- Бывший следователь по взрывчатки Департамента США заявил, что белые вспышки, которые заметно на видео взрыва, могут свидетельствовать о том, что взрывов было несколько и, что там, кроме аммиачной селитры, могли быть другие взрывоопасные предметы.
- Среди погибших есть украинец.
- Более 300 тысяч человек остались без дома, а убытки оценили в 15 млрд долларов.