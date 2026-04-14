Слезы и радость: как происходил Пасхальный обмен пленными (щемящие кадры)

Обмен пленными 11 апреля / © Владимир Зеленский

Новый этап обмена пленными может состояться уже в конце этой недели: об этом сообщил глава офиса президента Буданов. По его словам, оставались только бюрократические процедуры. Сколько людей удастся вернуть — не сообщается.

Для 182 семей в Украине эта Пасха стала незабываемой. Домой из плена вернулись их родные. Это был 73 обмен. Предшествовал ему долгий и тяжелый процесс. Но в конце концов вернуть удалось 175 военных — большинство из них в плен попали в первые месяцы полномасштабного вторжения. А еще семерых гражданских.

Ожидания на освобожденных из плена украинцев

Возле больницы, куда должны привезти освобожденных из плена, собираются родные пленных и пропавших без вести. Как вдруг в толпе крики и плач.

Это плачет Светлана Земша. Ее сын Евгений попал в плен полгода назад. И все это время она ездила чуть ли не на каждый обмен.

Светлану обнимают мамы, сестры и жены побратимов сына, с которыми он служил в одной бригаде.

Как встречали освобожденных из плена воинов

В этот момент с границы в больницу уже подъезжают скорые с тяжелобольными и ранеными, но уже освобожденными бойцами.

Тем временем у Светланы новая волна эмоций. Она на фотографиях с границы увидела своего Женю.

«Есть на фото, есть, есть. Худой. Это точно он? Да, да, как я не узнаю своего ребенка?! Это же мой крошка», — восклицает мать.

Особенность этого обмена в том, что почти все освобожденные — это те, кто в плену России был с 2022-го года. А еще освободить удалось 25 офицеров, которых Россия категорически отпускать не хотела. Это нацгвардейцы, морпехи, пограничники, бойцы отряда морской охраны — почти все освобожденные сейчас защитники Мариуполя.

«Наши казаки, которые обороняли „Азовсталь“, сегодня с нами», — говорит один из пограничников.

Именно из «Азовстали» в так называемый «почетный плен», который должен был быть не более четырех месяцев, в мае 2022-го вышел брат Виталия и дядя Ксении Сальвы — Александр. Россияне тогда наврали. Отпустили бойца только сейчас.

Автобусы наконец въезжают во двор больницы. Толпа взрывается и приветствует освобожденных защитников.

Светлана своего Женю тоже находит в толпе.

Светлана обнимает сына, и они медленно идут вместе, пока других ребят все еще целуют родные.

В ГУР обещают новые обмены

Этот обмен должен был быть более многочисленным, признаются украинские переговорщики. Какое количество они должны были вернуть во время пасхальных праздников — не признаются. Но сам процесс, говорят, был тяжелым. Россияне не слишком готовы отдавать Украине ее защитников.

Андрей Юсов, ГУР МО: «Переговорная группа продолжает работать, в том числе и сегодня».

