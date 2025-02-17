Слезы на Мюнхенской конференции и экстренный саммит в Париже: как ЕС реагирует на действия США и РФ

В Париже будут обсуждаться европейские ценности после Мюнхенской конференции. Что известно?

В преддверии первой встречи американцев с россиянами с начала российской полномасштабной войны — Европа пытается как можно быстрее наработать новую и сильную позицию. Сразу было ясно: единственной она не будет.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Мюнхенская конференция безопасности впервые в своей истории завершилась слезами. Глава мероприятия Кристоф Гойсген, называвший ее "европейским ужасом" — на финальном брифинге не смог сдержаться.

Кристоф Гойсген расплакался во время выступления

"После речи вице-президента Венса в пятницу у нас появляется страх, что наша общая ценностная база - уже не настолько общая. Я очень благодарен всем европейским политикам, которые высказались в защиту наших ценностей и принципов. Никто не сделал этого лучше президента Зеленского", - сказал он.

Обсуждать общие ценности еще накануне европейцы были приглашены в Париж. Премьер Великобритании, который присоединяется к этому экстренному саммиту, Кир Стармер, заявил: готов отправить войска в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения. В статье, обнародованной им в издании The Telegraph, говорится о вызове для коллективной безопасности, который бывает раз в поколение - с которым сейчас столкнулась Европа.

Кир Стармер

В Елисейском дворце, кроме Стармера, вечером ждут немецкого канцлера Шольца, итальянского премьера Мелони, испанского премьера Санчеса, датского премьера Фредриксен, которая заодно будет представлять и Балтийские страны, нидерландского премьера Схофа, польского премьера Туска и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. А также генсека НАТО Рютте, у которого только что состоялась встреча с американским представителем по Украине Китом Келлогом.

Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который проводил переговоры с президентом Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил агентству Reuters, что тоже не исключает размещения шведских Вооруженных сил в качестве миротворцев для гарантий безопасности в Украине.

Но называть Европу единой не приходится: в Будапеште в это же самое время встречаются премьер Венгрии Орбан и премьер Сербии Вучич, чей министр иностранных дел только что закончил переговоры с Лавровым в Москве перед тем, как главный дипломат государства-агрессора вылетел в Саудовскую Аравию на переговоры с американцами. А премьер Словакии еще раньше повесил в соцсети фото с военным преступником Путиным, сопроводив его сообщением, в котором назвал европейцев «лузерами».

Глава минобороны Литвы Довиле Шакалиене комментирует сложившуюся ситуацию неутешительно: у НАТО есть 3-4 года, чтобы подготовиться к большой войне. И именно нынешние действия европейских лидеров заложат основу для укрепления или распада Европы.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО НОВОСТИ УТРО 17 ФЕВРАЛЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК

Читайте также: