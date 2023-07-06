"Слезы от того, что увидела": жительница Херсонщины, которая ловила с дрона бутылку воды, рассказала о судьбе семьи

Сегодня, 6 июля, месяц, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, что привело к катастрофическим последствиям на территории сразу нескольких областей Украины, гибели людей и загрязнению Черного моря.

Во время спасательной операции произошли случаи, которые были на слуху у всей страны из-за их нестандартности. Жительница оккупированной части Херсонщины Екатерина Крупич, которая находилась с детьми на чердаке затопленного дома и умоляла о помощи, когда увидела дрон украинских защитников, сегодня рассказала в комментарии для ТСН.ua о том, как сложилась ее судьба.

Как известно, украинские защитники во время спасения сначала сбросили с беспилотника бутылку воды семье Екатерины, а затем спасли этих людей.

"Я каждый день благодарю Бога за наше удивительное спасение. Назвать его иначе не могу, — говорит Екатерина Крупич. — Сейчас нам помогают очень много людей. Помогают продуктами, вкусностями, привезли подушки и одеяла, открытки с просьбой держаться. Откликнулось очень много людей с открытым сердцем. Слезы от этого. Сейчас мы живем в Херсоне, но душа болит из-за того, что не можем попасть в свой дом под Олешками, чтобы навести там порядок. Насколько известно, там территория пока оккупирована. Несмотря на то, что россияне сбежали во время наводнения, во время, по состоянию на данный момент не известно, вернулись ли они или нет».

По словам Екатерины, у нее произошла переоценка многих ценностей.

"Больше ценю свободу, свободное передвижение по родному городу, воду. Мы уже никогда не будем такими, как были. Будем лучше", — говорит Екатерина.

Как выяснилось, среди тех, кто эвакуировался из Херсона во время наводнения, есть и такие люди, которые пока не возвращаются из-за новых обстрелов своих населенных пунктов.

"Мы пока не вернулись домой, — рассказала нам жительница села Тягинка Елена Бедарева. — Вчера я общалась с дочерью, она мне сообщила, что собирается с зятем эвакуироваться. Возвращаться пока нельзя из-за ежедневных обстрелов и тревожных новостей о Запорожской АЭС. Запорожская область от нас не очень далеко", – с тревогой в голосе говорит Елена Бедарева.

К этому добавляет: "Наш дом в Тягинке уцелел, но повреждены окна из-за обстрелов и падений дрона. Наводнение до нас не дошло где-то 50-100 метров".

Резюмируя, Елена Бедарева говорит, что находясь в столице, ее сестра, Наталья Бедарева столкнулась со сложной ситуацией — не может получить даже статус ВПЛ и, соответственно, хоть какую-то гуманитарную помощь из-за того, что потеряла паспорт старого образца.

"Мы обратились по этому вопросу в миграционную службу в Соломенском районе столицы. Нам сказали ждать. Из-за отсутствия паспорта невозможно получить элементарную гуманитарную помощь, поэтому она вынуждена покупать все за свой счет", — говорит Елена Бедарева.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС: что известно

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС на Херсонщине 6 июня. Эту станцию враг захватил во время полномасштабного вторжения и заминировал еще осенью 2022 года. Вода из Днепра затопила ряд населённых пунктов, несколько тысяч домов. После этого очередного преступления оккупантов существенно и стремительно обмелело Каховское водохранилище.

20 июня в Сети публиковали видео с территории Каховского водохранилища, где вместо воды виднелась огромная площадь суши. А на спутниковых снимках американской компании Planet Labs было видно, что водохранилище напоминало пустыню.

На обмелевших участках археологи обнаружили предметы времен Второй мировой войны, времен украинского казачества, Византии и даже палеолита, например кости мамонтов.

Впоследствии в обществе задались вопросом о том, могут ли оккупанты или ВСУ атаковать через Каховское водохранилище.

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