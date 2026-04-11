Слезы счастья и первые за 4 года объятия с родными: как встречали освобожденных из плена защитников (видео)

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В субботу, 11 апреля, освобожденных из российского плена украинских защитников, некоторые из которых были в неволе с 2022 года, встречали на родной земле.

Корреспонденты ТСН зафиксировали первые мгновения этой встречи.

После пыток в плену некоторых из украинцев доставляли медики скорой помощи. Истощенных бойцов, один из которых назвался нацгвардейцем, пересаживали на коляски, поскольку они были слишком ослабленными, чтобы передвигаться самостоятельно.

Родственники воинов, некоторых из которых не видели 4 года, встречали освобожденных со слезами счастья на глазах.

«Четыре года! Четыре года плена!», — говорила взволнованная женщина, которая дождалась возвращения своего брата, попавшего в плен на Донецком направлении.

«Нам „повезло“ Полгода и он возвращается из плена», — говорит еще одна родственница военнопленного, который пропал без вести на Покровском направлении еще в сентябре прошлого года.

Только в январе стало известно, что этот украинских воин жив, но попал в российский плен.

На родной земле освобожденные из плена украинские бойцы сразу звонили родным, чтобы сообщить им радостную весть о своем возвращении домой.

Напомним, 11 апреля состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессором Российской Федерацией. Из российского плена вернули 175 украинских защитников, которые находились в неволе с 2022-го.

Кроме военных, были освобождены 7 гражданских граждан Украины, которых россияне фактически похитили из своих домов.