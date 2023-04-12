"Слишком длинная челка": на Ивано-Франковщине учительница придиралась к внешности второклассницы, мама заявила о травле

Мама второклассницы Великоходацкой гимназии в Ивано-Франковской области пожаловалась на учительницу своего ребенка в Сети. Женщина утверждает, что педагог травит девочку из-за внешнего вида в присутствии одноклассников. Кроме того, эта учительница якобы избила другого ребенка несколько лет назад.

Пост Натальи Маланчук получил огласку в Facebook, возмущенные родители написали более трех сотен комментариев. ТСН.ua пообщался с мамой, директором гимназии и обратился в местный отдел образования, чтобы разобраться в ситуации. Мы также спросили у детского психолога, как правильно поддержать ребенка в такой ситуации.

Что говорит мама

Мама обвиняет классного руководителя в травле ребенка из-за внешнего вида. Она объясняет ТСН.ua, что для дочери это особенно травматично, поскольку конфликт в школе возник через несколько дней после смерти дедушки.

"У Полины была челка, она ее отращивает, заколок не носит, а заправляет за ухо, потому что они давят, мешают. Ей так удобнее. Учительница начала говорить ей носить заколки, каждый день. Причем при всех детях говорит" я отведу тебя к парикмахеру". Потом говорит "возьму ножницы и сам тебе обрежу эти волосы". Ребенок же маленький, он думает, что учительница действительно так возьмет и сделает", — говорит мама девочки.

Она утверждает, что дочь и так пережила стресс, а из-за действий учительницы перенервничала и у нее началось кровотечение из носа. Мама добавляет, что ее старшие дети училась у этой же классной руководительницы, и в 2019 году у них тоже возник конфликт. Тогда, по словам женщины, педагог чуть ли не побил ребенка. Мама писала заявление в полицию.

"Вариант другой школы не подходит. Мы в горах живем и другая школа в километрах. И в такое время, когда война, я не буду переводить ребенка в другую школу", — объясняет Наталья Маланчук.

Скриншот публикации мамы в Facebook-группе "РОДИТЕЛИ SOS"

В гимназии утверждают, что женщина преувеличивает

Директор Великоходацкой гимназии Оксана Бельмега говорит ТСН.ua, что знает об инциденте во втором классе. Она утверждает, что учительница действительно сделала замечание ребенку из-за длинных волос, однако слова мамы — преувеличение.

"Мы с мамой говорили очень долго сегодня, объясняли эту ситуацию. Учительница сделала замечание ребенку относительно того, что челка у нее очень длинная, падает ей в глаза. По словам ребенка мама сделала такие выводы, очень много домыслов. Мы договорились с мамой, что я как руководитель этого заведения беру ситуацию на усиленный контроль", — рассказала Оксана Бельмега ТСН.ua.

Директор утверждает, что жалоб на учительницу от других детей и родителей никогда не поступало. О предыдущем конфликте в 2019 году она знает. Однако говорит, что тогда не работала руководителем, потому деталей рассказать не может.

Учительницу все же сменят

Руководитель отдела образования Верховинского поселкового совета Ирина Сумарук рассказала ТСН.ua, что пообщалась с директором и учителем гимназии. По ее словам, педагог пригрозила ребенку отвести в парикмахерскую, с ней провели беседу.

"Однозначно, учительница не имеет права такого говорить, тем более при детях. Тем более, у нас ребенкоцентризм — мы сейчас ради детей живем и работаем. Она не имела права и признает ошибкой, что было сказано ею", — подчеркивает Ирина Сумарук.

Она говорит, что конфликтов с педагогом у других родителей не возникало. В отделении образования характеризуют учительницу, как адекватного, грамотного профессионала.

"С мамой вопрос решили. Она согласилась на то, чтобы учительницу поменяли из другого класса. Но это уже с 1 сентября, потому что среди учебного года этого не может делать никто. Я надеюсь, что это все будет налажено и все будут довольны, ребенок будет спокойно ходить учиться", — добавляет Ирина Сумарук.

Педагог избила ребенка?

Относительно якобы избиения этой же учительницей ребенка в 2019 году руководительница отделения образования говорит, что ситуация разрешилась "мирным путем". Тогда мама действительно написала заявление в полицию.

"Ребенка не избили. Она написал, что учительница дергала ребенка, но это не было избиение ребенка абсолютно. Избиение не было зафиксировано, хотя было и заявление в полицию. Но это не было подтверждено", — утверждает Ирина Сумарук.

В Национальной полиции Ивано-Франковской области подтвердили ТСН.ua, что мама ребенка, Наталья Маланчук, действительно написала заявление на учительницу весной 2019 года. Правоохранители тогда разбирались в инциденте. Однако факта буллинга обнаружено не было, отметил начальник сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив.

Как поддержать ребенка в такой ситуации

Детская психолог Ирина Ситкарева объяснила ТСН.ua, что явление, когда ожидается, что критика и замечания принесет желаемые результаты, очень распространено. В случае в Ивано-Франковской области педагог видит недостатки, фокусируется на них и использует запугивание в качестве мотивации к изменениям, говорит психолог.

По ее словам, такой подход может и подействовать, но внутренне усилит неуверенность ребенка. Детям такого возраста еще бывает сложно держать собственное суждение, говорит Ирина Ситкарева, поэтому они опираются на мнение авторитетов, которым является, как правило, учительница в начальных классах.

"Будет ли это травмой или нет, зависит от многих факторов: особенностей ребенка, силы его характера, состояния и наличия или отсутствия поддержки со стороны близких, подружек и родителей. То есть, чтобы не произошло, если во время перерыва ребенок мог пожаловаться подруге или другу и они ее поддержали, позвонить родителям и у них было время и ресурс ее выслушать и эмоционально поддержать — этот случай будет неприятным, но нетравматическим. Отсутствие поддержки, регулярные угрозы это уже другое", — добавляет ТСН.ua психолог.

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