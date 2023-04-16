"Слитые" документы Пентагона: Данилов ответил, действительно ли РФ уже воюет китайским оружием

По его словам, китайское вооружение на фронте пока не фиксировали.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал статью The Washington Post о том, что в опубликованных в Сети секретных документах якобы содержится информация о том, что Китай согласился оказать летальную помощь России.

Об этом Данилов сказал в интервью журналисту ТСН Александру Цаплиенко.

По его словам, украинская сторона пока не видит признаков наличия на фронте оружия, произведенного в Китае.

"Если бы он здесь появился, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы .Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим", — говорит секретарь СНБО.

Данилов заверил, если китайское оружие все же появится у российских окупантов, Украина сразу проинформирует наше общество и мир.

"Но исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим, для чего он должен сейчас поставлять оружие РФ. Позиция Китая нейтральна – они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов по завершению войны, но они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем это окончательно принимать. Там есть вещи, которые можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН. Это, конечно, нам полезно. Но есть пункты, которые довольно сомнительны. Поэтому занимаемся, работаем, наблюдаем. Скоро мы будем иметь большой объем информации именно по этому вопросу", – подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что Пекин, в ответ на "слитые" документы Пентагона, заявил, что не будет продавать оружие ни одной из сторон войны — ни агрессорке России, ни Украине.

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