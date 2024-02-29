"Слив" контрнаступления, "тайна" отставки Залужного и "заморозка" войны: громкие заявления Буданова в интервью CBS News

Кирилл Буданов заявил, что Украина не сдастся, и пролил свет на последние военные события.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью CBC News, в котором ответил на вопросы, которые в последнее время беспокоят украинцев.

ТСН.ua собрал самые интересные заявления главного разведчика страны.

Что известно о "сливе" Кремля информации о контрнаступлении

Буданов подтвердил слова президента Владимира Зеленского о том, что есть доказательства "слива информации" о контрнаступлении Украины.

Впрочем, руководитель разведки традиционно не был многословен по теме утечки разведданных. Он подчеркнул, что не будет "говорить больше, чем президент".

“У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно в Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры», — заявил Буданов.

Он также отметил: у спецслужб есть доказательства того, что Россия знала о планах, а потому принимают меры.

Напомним, на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что украинский план контрнаступления в прошлом году был известен в Москве еще до его начала. Известно ли, кто именно "слив" россиянам план контрнаступления, глава государства не уточнил.

Вопрос "заморозки" войны с Россией

"Заморозка" войны с Россией будет означать признание оккупации украинских территорий. Потому Украина никогда не пойдет на такой шаг, заявил Кирилл Буданов.

По его словам, россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив Украину "признать захваченную территорию как российскую".

“В этом случае они праздновали бы победу. Этого никогда не произойдет”, — подчеркнул Буданов.

Заменят ли беспилотники наземные войска

Кирилл Буданов заявил, что беспилотники – это лишь способ поддержать наземные войска. В публикации указано, что главе ГУР приписывают увеличение возможностей украинских беспилотников. По сообщениям, организацию более 100 ударов дронами на территории России и оккупированных врагом частях Украины.

Но начальник ГУР признает проблему: Беспилотники никогда не заменят наземные войска. Это только способ поддержать их».

“С помощью беспилотника можно нанести врагу урон. Но пока, как в средневековье, не придет солдат и не установит флаг, ничего не изменится”, – добавил руководитель военной разведки.

Были ли разногласия между Зеленским и Залужным

Кирилл Буданов выразил сомнение, что между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли какие-то разногласия. Ведь, подчеркнул он, один подчинен другому.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный / Фото: Офис президента Украины

Издание CBC News отмечает, что глава разведки "намекнул", что Зеленский принял правильное решение заменить Залужного.

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?", — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, издание The New York Times сообщало, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов входил в элитное подразделение "Отряд 2245", которое готовило Центральное разведуправление США.

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