Слизь и испорченная консервация: какую распространенную ошибку совершают хозяйки

У украинских хозяек продолжается сезон заготовок на зиму. Больше всего повезло тем, у кого все домашнее. Потому что так можно неплохо сэкономить. Да и продукты качественные и свежие.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Блогерша рассказала о консервации

Надежда Пташка спускается в погреб. Здесь стоит стеллаж — до отказа заполненный консервацией.

Острое, соленое, сладкое и перченое — есть, что хочешь. Даже компот из бархатцев. А главное — все выращено на собственном огороде. Надежда объясняет: когда есть запасы — ей спокойнее. Часть закруток также раздает родственникам и друзьям. А еще — отсылает подписчикам. Надежда Пташка — блогер. И каждый свой рецепт выкладывает в соцсетях.

Сегодня хочет поделиться с ТСН одним из своих проверенных рецептов. В банки с пряностями и зеленью Надежда вкладывает сверхрезанные домашние томаты.

«5 однолитровых баночек. Здесь у нас примерно поместилось 3 кг зеленых помидорчиков», — говорит она.

Для маринада — воду смешивает с уксусом, сахаром и солью. Все это должно закипеть

«Если кому-то повезет найти „Артемсоль“ — то вообще супер. У меня такая есть. Потому что у меня еще с довоенных времен осталась», — говорит блогерша.

Тем временем маринад уже приготовился, этим маринадом надо залить помидорчики.

Заполненные банки Надежда ставит в кастрюлю с водой и стерилизует 15 минут с момента закипания.

То, что с солью — сейчас беда подтверждает и биохимик Ольга Гуренко. Она говорит: на полках сейчас много йодированной соли. И некоторые хозяйки ошибочно ее берут для консервирования.

«Йод будет мешать брожению молочнокислых бактерий. Он будет подавлять процессы брожения. В результате овощи или что вы там будете готовить — оно будет образовывать слизь и может испортиться», — говорит она.

Советует обращать внимание экспертка и на крупность помола.

Полезна ли консервация

Виктория Гончаренко — врач-эндокринолог и сертифицированный диетолог.

«Я не скажу, что консервация максимально вредна, но те рецепты, которые сегодня применяют — они действительно могут принести больше вреда вашему организму, чем пользы», — говорит Виктория Гончаренко.

Поэтому Виктория советует употреблять такие продукты в ограниченном количестве. А чтобы сохранить больше витаминов овощи, фрукты и ягоды — лучше морозить. Так в них максимально сохраняется витамин С. Можно также овощи квасить. Но и здесь есть некоторые ограничения. Еще один вариант — ферментированные овощи.

Какова стоимость консервации

Если говорить о стоимости, то томаты, напоминает Надежда, у нее были домашние. Чеснок и зелень тоже.

«Если бы я купила все эти ингредиенты на базаре, с учетом баночек, крышечек — мне бы обошлось по цене 200 гривен. А если готовить уже готовые — ну вы же знаете, какие по супермаркетам цены. От 100 грн баночка и выше. одна, а здесь мы законсервировали 5», — говорит Надежда Пташка.



На этом Надежда Пташка останавливаться не планирует. Потому что впереди у нее еще закрутки из остатков красных помидоров, тыквы, винограда и перца, которых в этом году уродилось щедро.

