Слова Бандеры, подсолнухи и аисты: в Киеве создали новый мурал

В Киеве появился новый патриотический мурал. Художники закончили работу на фасаде одного из старейших кинотеатров Киева – "Экран". Неработающий кинотеатр находится возле станции метро "Житомирская".

Территорию вокруг помещения заведения культуры недавно убрали от киосков. Теперь кинотеатр могут увидеть многочисленные пассажиры, прибывающие в Киев на маршрутках и пригородных автобусах. Стенопись – это как благодарность нашим воинам за нашу защиту и жизнь.

На рисунке изображены подсолнухи и Покрова Пресвятой Богородицы, которая своим покровом закрывает украинских защитников от пуль и опасности. А еще – черные аисты, которые улетают вдаль – души погибших военных.

Подсолнухи и Покрова Пресвятой Богородицы, оберегающая наших воинов / фото ТСН.ua

Часть кинотеатра украшает легендарная фраза Степана Бандеры: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!"

"Работа завершена. Нам осталось покрыть рисунок лаком, чтобы сохранить его от непогоды", — рассказывает сайт ТСН.ua автор идеи мурала Евгения Фуллен.

Рисунок на кинотеатре "Экран" создавался по собственной инициативе и на средства целой команды художников, с апреля работавших над его созданием. Они надеются, что скоро заработает и сам кинотеатр, который киевские чиновники обещали восстановить.

Помещение заведения культуры удалось вернуть городу в 2020 году. От кинотеатра остались только стены и, вероятнее всего, его придется восстанавливать с нуля, тем более что "Экран" пережил несколько пожаров.

Работа над новым рисунком длилась с апреля месяца / фото ТСН.ua

Интересно, что "Экран" не самый старый в столице. В Киеве был еще один кинотеатр "Экран", работал с 1911 года, но находился в другом месте. А "Экран" на Берестейском проспекте (бывшее название – проспект Победы) был построен в 1916-1917 годах. Название этого кинотеатра действительно самое старое в Киеве, а вот самым старым кинотеатром является "Лира" на Львовской площади. Его помещение было построено в 1913 году.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в центре Киева появился мурал в честь украинского воина-героя Александра Мациевского.

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