Словакия и активисты из Тайваня помогают Черниговщине: что известно об уникальных проектах

Восстанавливать школы и больницы Черниговщины помогают два ведущих фонда из Словакии. Они выделили поврежденным, в результате полномасштабного вторжения, учебным заведениям и больницам 5 млн дол. на ремонт.

За семь месяцев восстановили 14 укрытий в школах и сами учебные заведения.

Как выглядят отремонтированные школы, говорится в материале корреспондентки ТСН Галины Капустинской.

В одной из школ Чернигова, которую прицельно обстреляли оккупанты, удалось произвести ремонт.

"Была разрушена часть потолка полностью, то есть было видно небо. И это было не в одном месте, а было два места именно в крыше, когда полностью были сюда прилеты", — говорит директор школы №20 Наталья Малец.

Отремонтированное учебное заведение

Деньги искали всюду. Сначала благодаря местным организациям произвели ремонт в нескольких кабинетах. Помочь восстановить спортзал взялся словацкий фонд "Открытое общество. Братислава". На реконструкцию помещения он выделил 97 тысяч. дол. Итак, в зале полатали крышу, заменили пол и построили второй этаж — как смотровую площадку.

А это другая школа в Черниговской области. Община Трисвятской Слободы в феврале 2022 года была частично оккупирована. В марте две ракеты попали в местный лицей – повредили крышу и окна здания. После освобождения, все починили – но встал вопрос школьного укрытия.

Руководство школы написало план и создало проект идеального укрытия. Но собрать деньги хотя бы на одну вытяжку не удалось. В этом случае на помощь пришел снова словацкий фонд, который на Черниговщине занимался реконструкцией школ. Кроме вентиляции и новых санузлов, за средства фонда школа сделала ремонт в кабинетах, чтобы во время тревог, ученики разных классов могли учиться в отдельных комнатах.

Последствия обстрела

Директор фонда Федор Блащак рассказывает, словаки постоянно помогают Украине – только на боеприпасы в октябре этого года собрали более 4 млн. евро. А за последние семь месяцев вместе с Тайванем отстраивают школы и больницы в Чернигове.

"В прошлом году нам удалось получить финансирование из представительства Тайваня в общем размере 5 млн долл., который мы распределили на деквилку фаз размеров проекта, а собственно гуманитарные, совместные сборы и краудфандинговые платформы и проекты по реконструкции или восстановлению заведений", — говорит директор словацкого фонда "Открытое общество. Братислава" Федор Блащак.

Федор рассказывает, фонды Тайваня присоединились к словацким, потому что Украина не признает, остров как отдельное государство и, соответственно, страна не может напрямую передавать нам деньги. Но тайваньцы очень хотят помогать, потому что переживают подобную ситуацию.

Выбиты окна и разрушены фасады! Неравнодушные помогут отстроить школы на Черновщине

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