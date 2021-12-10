"Словами мы уже наелись": Зеленский прокомментировал поддержку Украины США

Зеленский заявил, что США заинтересованы в поддержке Украины.

США делают сейчас многое для поддержки Украины в противостоянии с Россией.

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Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Проблема не только привлечь США, потому что у них свое государство, много вопросов и вызовов. Украина — это не единственное государство в мире. Но для меня был важен интерес. Потому что слов поддержки уже нам хватает и благодарности тоже — мы уже этого наелись. Нужна большая роль США, их заинтересованность. И мне кажется, что она сегодня есть", — сказал Зеленский.

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