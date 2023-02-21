Словно сериал: как в Польше готовятся к выступлению Байдена и какие планы у главы Белого дома

Президент США Джо Байден после своего неожиданного визита в Киев прилетел в польскую Варшаву. Джо Байдена встретили госсекретарь Польши и американский посол. У главы Белого дома сегодня и завтра запланирована речь и ряд встреч.

Детальнее о них говорится в сюжете ТСН.

"На наших глазах творится история" – эту фразу сейчас чаще всего можно слышать в Польше. Визит Байдена в Украину местные медиа называют беспрецедентным, отважным шагом и очень символическим сигналом.

Польские телевизионщики фактически онлайн следили за каждым шагом американского лидера. Это был как политический сериал, который транслируют целый день. Накануне обозреватели думали, состоится ли встреча Байдена с Зеленским в Жешуве или украинский президент приедет в Варшаву. Смелые предполагали, что такая встреча может состояться на польско-украинской границе. И вдруг заметила Байдена, шагающего по улицам столицы под звуки сирены.

Польские медиа отмечают блестящую работу "сикрет" сервиса, гарантировавшего безопасность американскому лидеру. Ведь визит в Украину был спонтанным и времени на приготовление было мало.

После визита в Киев в 21:00 по Варшавскому времени Байден вышел из вагона "Укрзализныци" на вокзале в польском Перемышле. И это тоже беспрецедентный момент, поскольку в своих заграничных поездках Байден передвигается исключительно американскими вертолетами, авто и поездами.

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Из Перемышля американский президент к аэродрому в Жешуве ехал в кортеже авто. А из Жешува в Варшаву летел бортом номер один. После интенсивного визита и длительного подбора в Украину и обратно Байден отдыхал в отеле "Мариот".

А через несколько часов в президентском дворце Джо Байден встретится с Анджеем Дудой. Это исторический визит, говорят поляки, потому что впервые президент США посещает их край второй раз в течение года.

В Польше Байден был 11 месяцев тому назад. Известно, что Дуда будет просить американского лидера увеличить присутствие НАТО в Польше, увеличить количество техники и американских войск. Очевидно, речь идет и о Жешуве, неподалеку от украинской границы. По информации польских медиа, там американцы берут в долгосрочную аренду землю, чтобы строить для своих военных и их семей жилье.

Вечером в 17.30 по варшавскому времени Байден выступит у королевского замка. Там выстроили сцену, декорировать флагами Америки, Польши и Украины. Американский лидер будет за шароотражающим стеклом. Послушать и увидеть Байдена здесь сможет около 20 тысяч человек, которые накануне зарегистрировались на странице американского посольства. Для них будут строгие меры безопасности, похожие как в аэропортах: никаких зонтов, больших сумок, плакатов или флагов.

Те, кто не успел зарегистрироваться, сможет следить за выступлением американского президента недалеко от королевского замка. Для этого установили экраны и перекроют Висластраду.

В преддверии визита Байдена польские и украинские активисты обратились к президенту США с просьбой дать Украине еще больше оружия, в том числе истребители F-16. По их словам единственное, что сейчас может гарантировать мир в мире это оружие.

"Чтобы в мире воцарился мир, мир должен выиграть в России, преодолеть зло, преодолеть Путина. Сделать это может Украина, но только тогда, когда получит современное оружие в достаточном количестве", — говорит общественная активистка Наталия Панченко.

В среду в программе Джо Байдена встреча с лидерами стран центральной Европы, так называемой "Бухарестской девяткой", где будут говорить о совместной безопасности и обороне и о том, что еще предстоит сделать, чтобы помочь Украине.

Напомним, что 20 февраля президент США Джо Байден с неанонсированным визитом прибыл в Киев.

Глава США ехал поездом из Польши в Украину.

Байден и Зеленский провели переговоры, которые, по словам президента, были очень плодотворными.

Зеленский сказал, что их результаты отразятся на поле боя.

Во время своего визита в Украину Байден анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Подробно, что говорил Байден во время визита в Киев, читайте здесь.

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