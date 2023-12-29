Сложная мобилизация и оружие: военный эксперт спрогнозировал, чего ожидать в 2024 году

Военный аналитик полковник Петр Черник считает, что война в 2024 году будет сложной. Украину ждет новая волна мобилизации, выборы в США.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Эксперт отметил, что Украина крайне зависима от западных партнеров в плане вооружения и финансовой поддержки. Он добавил, что Украина наращивает изготовление оружия, однако сделать это в один момент невозможно.

"К большому сожалению, мы очень зависимы от США. Трамп дает четкие сигналы, что будет прилагать максимум усилий для замораживания этой войны, если он станет президентом. Надо осторожно это оценивать, потому что Трамп специфическая личность", - сказал он.

Полковник ВСУ добавил, в следующем году будет также непросто из-за мобилизации.

"В части, что касается мобилизационного потенциала - этот год уже нелегкий и будет тяжелее. Относительно оружия и его поступления - все будет паритетно. Вопрос, поступит ли к нам оружие - это F-16 и дальнобойные ракеты. У наших союзников на складах это есть, но они не спешат нам передавать", - сказал он.

Напомним, законопроект о мобилизации доработают, но мужчинам нужно прийти в ТЦК.

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