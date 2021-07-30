Сложно дышать, авиация не справляется: новые эксклюзивные подробности из эпицентра масштабных пожара в Мармарисе (фото)

В Турции Мармарис и Ичмелера начали гореть с новой силой.
В Турции, где несколько дней бушуют масштабные лесные пожары, ситуация на курортах несколько стабилизировалась, но огонь все равно довольно близко к Мармарису и Ичмелеру. В последнем турецком городке, по последним данным, леса начали гореть активнее и авиация уже не спасает.
Об этом сообщает журналист ТСН.ua из эпицентра событий в Турции.
В частности, сейчас в Мармарисе можно увидеть несколько возгораний, которые пытается потушить лишь один вертолет и самолет. Хуже ситуация в соседнем Ичмелер. Огонь полностью уничтожил лес с одной стороны и теперь горит другой.
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К Ичмелеру пожар подошел вплотную. Фактически населенный пункт спасла дорога. Впрочем, сейчас леса и Ичмелер начали гореть с новой силой, и авиация уже не спасает. Журналист говорит, что в помещении пришлось закрывать все окна, потому что все в дыму и дышать сложно. Кроме того, в воздухе летает пепел и солнца почти не видно. По его словам, складывается впечатление, что на улице вечер.
Туристов в городе стало значительно меньше, но заведения постепенно восстанавливают работу. Движение общественного транспорта возобновлено.
Сейчас пожары тушат за Ичмелером и Мармарисом.
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