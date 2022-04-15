"Сложно подобрать какие-то слова": американские сенаторы посетили Бучу и Бородянку

Они и представить не могли, что такое возможно в Европе в 21 веке.

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично приехать в Украину. Тем временем в Бородянке и Буче Киевской области уже побывали американские сенатор Стивен Дейнс и конгрессвумен Виктория Спартц.

Об этом в эфире ТСН рассказала корреспондентка Ирина Коваленко.

Буча. Церковь Святого апостола Андрея Первозванного. Здесь уже шестые сутки работают криминалисты – украинские и иностранные. Продолжается эксгумация тел из массового захоронению жертв российских захватчиков. Сейчас здесь обнаружили тела 86-ти человек. Среди них тела двое детей. "Большинство – это пулевые ранения. И пулевые ранения головы. Это больше снайпера стреляли их", – говорит Александр Климовский, начальник следственного управления.

Убедиться своими глазами, какие зверства совершали российские военные в Киевской области, приехали республиканцы сенатор Соединенных Штатов Стивен Дейнс и конгрессвумен Виктория Спартц. Признаются, они и представаить не могли, что такое возможно в Европе в 21 веке.

"Сложно подобрать какие-то слова… Это невинные люди. Они жили и эту жизнь у них отобрали. Безусловно, то, что произошло здесь и в других населенных пунктах, это военные преступления. Спасибо следователям, которые собирают доказательства, для того, чтобы подготовить уголовные дела для привлечения к ответственности Владимира Путина и всех тех, кто виновен в этих военных преступлениях", — сказал Стивен Дейнс и подчеркнул, что Сенат будет делать все, чтобы Украине было как можно скорее предоставлено все, что ей нужно.

В Конгрессе царит небывалое единство по поддержке Украины, рассказывает единственная женщина и украинка в Конгрессе – Виктория Спартц. Она родом из Черниговской области и прекрасно понимает контекст отношений России и Украины.

"Я уверена, что украинский народ победит в этой войне. И мы, и Европа должны помочь. Потому что, если мы не поможем, сейчас, то очень решительных много украинских свободолюбивых людей погибнет в этой войне", — подчеркнула Спартц.

Стоит сказать, что за последние недели Украину, в частности оскверненную оккупантами Киевскую область, посетили как руководители Евросоюза, так и лидеры ведущих европейских государств. Все были в шоке от зверств россиян и едины в одном – Путин совершает в Украине военные преступления, за которые должен ответить.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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