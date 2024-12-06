Сложные бои, потери и мобилизация: как ВСУ пережили свой тяжелый год с момента создания

Сегодня современная Украинская армия празднует день рождения - 33 год был, без преувеличения, одним из самых сложных. Тяжелые бои за города и села, новая эра самолетов, бусификация и СЗЧ, самый большой военный бюджет и некачественные снаряды, обмены пленных и война на территории противника.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Тяжелые бои и потери ВСУ

За право каждого жить, и жить дома, за право Украины быть, и быть независимой, за право на язык, культуру и историю - армия заплатила тысячами жизней своих воинов.

33 год армии был годом больших битв. Это ад Авдеевки: украинская армия держала здесь фронт 10 лет. Россияне бросили сюда 40 тысяч оккупантов. Битва за Угледар продолжалась более двух лет. Сейчас враг движется в сторону Курахово и эта большая битва еще впереди.

Роботино, Орехов, Торецк, Нью-Йорк, Часов Яр, Лиман, Купянск, Волчанск - такого количества горячих оборонительных боев не выдерживала ни одна армия мира. Это невероятные усилия, героизм защитников левобережья Херсонщины. Когда армейцам приходится добираться до позиций по воде. И нести значительные потери - убитые, пропавшие без вести, тяжелораненые.

Это и битвы в небе. Когда на 33 году жизни украинская армия окончательно становится армией дронов. Украина становится первой страной, где силы беспилотных систем - это отдельная структура.

На 33 году принципиально меняется украинское небо, теперь там F-16 - их долго ждали, но их пока немного и они пока не могут переломить ход войны.

Новые кадровые решения в армии и скандалы

В этом году украинская армия пережила и замену главнокомандующего: Валерия Залужного на этом посту сменяет Александр Сырский.

В мае 2024 года украинская армия получает новый закон о мобилизации. Он предусматривает - мужчины призывного возраста имеют 60 дней на обновление своих данных до 16 июля 2024 года. В военкоматах снова очереди - часть из тех, кто не обновлял свои данные до того, оказались в армии. Потенциальных армейцев для армии ищут по ресторанам, концертам, на блокпостах. Появляется термин бусификация - это когда призывника принудительно везут в пункты комплектации.

Бригадам позволяют и рекомендуют самим набирать себе личный состав, а по всей стране создают рекрутинговые центры, где повестку не дают, но можно выбрать себе специальность

33-летняя украинская армия имеет острый, иногда критический, дефицит в защитниках. О какой-либо демобилизации во время военного положения речь до сих пор не идет.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Курская операция

Впервые в новейшей истории украинская армия переносит войну на территорию противника - ядерного государства оккупанта. Украинские военные здесь хорошо укомплектованы и им удается соблюсти режим тишины. Украинцы о том, что операция началась узнают из соцсетей. Это очень сложная операция, которая длится уже более четырех месяцев и дается нам большой кровью. Ее цель - удержать войска противника на его территории. Она позволила поломать планы россиян по наступлению на Сумщину и Черниговщину. А еще создала новый обменный фонд. Украинские военные заставили Россию возвращать наших домой.

Минометчики \ Фейсбук-страница ВСУ

Обмены пленными

10 обменов пленными за год - это тот момент, когда несмотря на всю жестокость войны, можно было почувствовать радость, когда наши возвращаются домой. А это 1169 украинцев, среди которых наконец защитники «Азовстали», которые в плену были более двух с половиной лет.

Украинские воины из плена возвращаются вымученными, худыми. Но после реабилитации, большинство становится снова в строй, хотя и в этом году, в закон о мобилизации внесли изменения, что они имеют право уволиться из Вооруженных сил.

"Этот тяжелый год был настолько невероятным, что, конечно одного сюжета недостаточно, чтобы выразить безграничную благодарность армии, благодаря которой существует наша страна. Когда последние 10 лет, с тех пор как россияне зашли на нашу землю, они сдерживают врага, рискуют жизнью и неизменным остается одно - надежда только на них", - говорится в сюжете ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО СПЕЦЕФИР ТСН 1+1 НОВОСТИ ЗА ВЕЧЕР 6 ДЕКАБРЯ — ПЯТНИЦА

Читайте также: