Сложный, не может дышать самостоятельно: подробности о состоянии здоровья Леонида Кравчука

Сложный, не может дышать самостоятельно: подробности о состоянии здоровья Леонида Кравчука

Кравчук захотел лечиться в Украине.

Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивают как сложное. Как сообщают источники ТСН, сейчас он не может дышать самостоятельно, поэтому находится на аппарате искусственного дыхания.

Об этом 26 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Он в больнице уже почти месяц, 29 июня ему сделали плановую операцию на сердце. Варианты лечения за рубежом 87-летний Кравчук не рассматривал, решил оперироваться в Украине. Хирургическое вмешательство провели медики столичного Института сердца.

Напомним, Кравчуку в июне сделали плановую операцию на сердце. По данным представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, она прошла без побочных проблем.

87-летний Кравчук уже не впервые обращается к хирургу. В 2017 году ему делали стентирование сердца.

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