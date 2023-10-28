Случайная встреча, которая изменила жизнь: как воин ВСУ во время лечения в Бельгии нашел свою любовь

В Брюсселе приехавший на лечение военный ВСУ встретил свою любовь. У девушки украинские корни, но родилась и выросла она в Бельгии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко специально для ТСН.

Сергей добровольцем пошел защищать Украину

В Бельгии в военном госпитале спасают, казалось бы, безнадежных. Ранее здесь лечили преимущественно гражданских, однако сейчас помогают воинам ВСУ.

Сергей смеется и шутит, несмотря на потерянный глаз, частично потерянный слух и неспособность встать с коляски. Так он веселит и свою любимую.

Военный ВСУ Сергей

Сергей Антоненко говорит, что пошел на войну добровольцем, а своей бабушке, которая за него волновалась, соврал, что прислали повестку. Воин штурмовал села на Херсонщине и зачищал их от противника. Отряд Сергея шел вслед за разведчиками. И клочок за клочком освобождал землю.

Оккупанты после себя оставляли опасные растяжки, на которую наступил и Сергей.

"Мы заходили на Архангельск на штурм и говорят, что фотоэлемент. Это - датчик движения. Ты идешь, смотришь растяжки, а зашел в комнату - и сразу подрыв. Меня просто сильно током било. Знаете, как палец в розетку засунуть - и тебя вот треплет", - вспоминает Сергей.

Сергей на фронте

Пришел в себя боец в Днепре. Потом - Киев. Вот уже год он в больнице в Бельгии. Четверо раненых побратимов давно выписали, Сергей - единственный пациент из Украины. Ему отращивают на ноге кость. Медики говорят, что так он снова будет ходить. За это украинский защитник подарил работникам госпиталя флаг Украины.

История любви Лидии и Сергея

Рядом с Сергеем теперь постоянно его девушка, которая в прошлом году встретилась с ним случайно. Когда привезли военных из Украины, больница искала волонтеров, которые помогут преодолеть языковой барьер.

"Вообще-то моя мама должна была приехать, она переводчик, но мама сказала - ходи со мной", - говорит Лидия Зубрицкая.

Сергей говорит, что тогда он сразу влюбился в Лидию. Девушка же знала, что Сергей - единственный из пяти военных, который в Бельгии один. Без спутницы. Поэтому стала навещать бойца, чтобы не скучал.

"Мне очень понравилось то, что он такой очень веселый. Я постоянно прихожу, и я знаю - на работе тяжелый день, там, много стресса, я знаю, что я после работы иду в больницу, и я так смеюсь", - говорит Лидия Зубрицкая.

Сергей и Лидия

Сергей говорит, что полюбил Лидию за ее человечность.

"Я ей понравился не внешним видом, а душевно. Мне это в ней нравится. И ее забота", – говорит он.

Лидия родилась и выросла в Бельгии, однако жить хотела бы в Украине. Любит ее за богатую историю, вкусную кухню и умопомрачительные пейзажи. Сергей покажет это все любимой. В будущем. Сейчас оба мечтают – просто о его выздоровлении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 за 27 октября 2023 | Полный выпуск новостей

Напомним, грузин приехал защищать Украину ради любимой.

Читайте также: