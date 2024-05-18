"Случилось что-то странное. Вы едете в Часов Яр": Сеть взорвалась мемами на перебои в "Резерве+"

Всего за несколько часов работы в приложении 150 тысяч граждан успешно авторизировались.

В субботу, 18 мая, заработало приложение "Резерв+", где военнообязанные могут обновить свои данные, не посещая ТЦК и СП, однако серверы не выдержали нагрузки из-за большого количества желающих и "прилегли" отдохнуть. Тем временем креативные украинцы создали ряд мемов и фотолягушек.

ТСН.ua собрал реакцию Сети и интересные мемы на перебои в работе приложения.

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Украинцы начали шутить, чтобы авторизоваться так же, как в ТЦК, нужно приходить рано и вставать в очередь, или пользоваться в полночь, как и электроприборами на фоне дефицита в энергосистеме.

А украинские военные саркастически пишут, что новое приложение Министерства обороны "Это Тиндер для ТЦК" и что "Девушки во время знакомства с парнем будут просить показать скрин из "Резерва+".

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Мемы в приложение "Резерв+". Фото из открытых источников

Первые результаты работы "Резерва+"

По данным Минобороны, всего за несколько часов работы в приложении 150 000 граждан успешно авторизировались и еще сотни тысяч запросов – в очереди.

"Приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно. Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания. Спасибо, что показываете пример ответственности! Но напоминаем, что термин для обновления данных – 60 дней, так что исполнить обязанность успеют все", — заверили в оборонном ведомстве.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

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