"Слугами народа", которые скрывают свое состояние, займутся правоохранительные органы, — Арахамия

С народными депутатами на фракции пока ведут профилактические беседы и принимают к ним дисциплинарные меры.
Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил, как во фракции будут избавляться от "пятен на репутации" — народных депутатов, которые не декларируют свои доходы и таким образом избегают налогообложения.
Об этом он сообщил 21 октября в программе "Право на власть" на "1 + 1".
На вопрос ведущей Натальи Мосейчук, что планируют делать в "Слуге народа" с такими "пятнами", председатель фракции заверил, что их будут "исправлять".
"Прежде всего, исправлять будут уполномоченные органы. Это их работа на самом деле. Если человек скрыл, он будет нести за это уголовную ответственность ", — пообещал Арахамия.
По его словам, сейчас с такими депутатами проводят беседы, выносят им выговоры, применяют другие административно-дисциплинарные меры.
"Но люди всегда хотят наказание реального. Они хотят этого наказания, поэтому надо, чтобы [правоохранительные] органы работали.