"Слугами народа", которые скрывают свое состояние, займутся правоохранительные органы, — Арахамия

С народными депутатами на фракции пока ведут профилактические беседы и принимают к ним дисциплинарные меры.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия объяснил, как во фракции будут избавляться от "пятен на репутации" — народных депутатов, которые не декларируют свои доходы и таким образом избегают налогообложения.

Об этом он сообщил 21 октября в программе "Право на власть" на "1 + 1".

На вопрос ведущей Натальи Мосейчук, что планируют делать в "Слуге народа" с такими "пятнами", председатель фракции заверил, что их будут "исправлять".

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"Прежде всего, исправлять будут уполномоченные органы. Это их работа на самом деле. Если человек скрыл, он будет нести за это уголовную ответственность ", — пообещал Арахамия.

По его словам, сейчас с такими депутатами проводят беседы, выносят им выговоры, применяют другие административно-дисциплинарные меры.

"Но люди всегда хотят наказание реального. Они хотят этого наказания, поэтому надо, чтобы [правоохранительные] органы работали.

"Избавиться от пятен": Давид Арахамия ответил на вопрос о скрытых доходах народных депутатов

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