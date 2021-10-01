"Слуги народа" прибыли на заседание в Трускавец: какие вопросы будут рассматривать и кто оплачивает поездку

"Слуги народа" прибыли на заседание в Трускавец: какие вопросы будут рассматривать и кто оплачивает поездку

У всех на устах вероятная отставка председателя Верховной Рады.

В курортном Трускавце на Прикарпатье собираются члены монокоалиции — нардепы из фракции "Слуга народа". Ждут и президента.

Об этом в эфире ТСН.12:00 рассказал корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак, который утром встречал народных избранников на вокзале Трускавца.

Так, в курортный город утром 1 октября поездом прибыло около полусотни депутатов. Они ехали в купейных вагонах.

В Трускавце программа у "слуг народа" очень широкая, жить они будут в трех разных отелях. На завтра запланирована основная программа и именно 2 октября здесь ждут и самого президента Владимира Зеленского. А вечером состоится награждение лучших нардепов, а также свой DJ-set сыграет Давид Арахамия.

Об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, народные избранники высказываются неохотно. Говорят, что хотели бы услышать мнение самого главы украинского парламента, но его в Трускавец не пригласили. Поэтому на вопрос, о том поддерживают ли они его отставку, четкого ответа депутаты не дают.

О том, почему партия "Слуга народа" для съезда снова выбрала Трускавец, а не более дешевый вариант где-то, например, под Киевом, говорят, что это для них знаковое место. Как рассказал ТСН нардеп Алексей Жмеренецкий , депутаты за свой счет покупали билеты на поезд и будут самостоятельно оплачивать проживание во время выездного заседания. Он уточнил, что партия не сможет оплачивать такие расходы, поскольку тогда к ней будут претензии со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Партия может оплачивать какие-то партийные вещи, но только те, которые не являются, скажем так, услугами для депутатов. Потому что НАПК потом предъявит претензии: объясните, почему вы проживали на курорте. Потому что для НАПК это не просто какой-то тренинг, это типа курорт. Они считают, что мы там в саунах или бассейнах... Хотя я уверен, что у нас не будет времени вообще на такие вещи ", — заявил Жмеренецкий.

Напомним, выездное заседание фракции "Слуга народа" состоится 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

Новости Украины: собрание слуг народа - что говорят в монокоалиции об отставке Разумкова

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку