"Слуги" не смогли сформировать повестку дня в ВР из-за конфликта с Разумковым

В президентской фракции жалуются, что Разумков не созывает заседание Согласительного совета, чтобы принять полноценный рабочий план, а вице-спикеры таких полномочий не имеют.
В Верховной Раде депутаты не смогли сформировать свою повестку дня из-за конфликта между отстраненным председателем Дмитрием Разумковым и монокоалицией.
Об этом говорится 6 октября в сюжете ТСН.19:30.
Поэтому сегодня принимали только постановления, которые не нуждались утверждения Согласительного совета, чтобы попасть на рассмотрение. Ведь, жалуются в президентской фракции, Разумков не созывает заседание Согласительного совета, чтобы принять полноценный рабочий план, а вице-спикеры таких полномочий не имеют.
Уволить его от должности председателя парламента "слуги народа" планируют завтра, 7 октября. С тем, чтобы в пятницу назначить нового. Скорее всего, им станет первый заместитель Разумкова — Руслан Стефанчук. В то же время, чтобы осуществить это намерение, монокоалиции придется преодолеть бюрократические препоны. Поэтому, в "Слуге народа" предполагают, что спикериада может длиться дольше.
"Сегодня опять нет повестки дня, несмотря на то, что мы призвали господина главу созвать Согласительный совет. Никто его не созывал. Если завтра начнутся блокировки, перерывы, то я не исключаю, что фактически может быть потерян и четверг", — отметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады.
Впоследствии Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту спикера. Впрочем, нардепы не согласились.
Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности. Проголосовать за его отставку могут уже 7 октября.
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