Слухи об "увольнении" Залужного: что известно о громком скандале, реакции главкома и возмущении политиков

Вечером 29 января Сеть взбудоражила информация об "увольнении" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Сообщения о якобы его отстранении от должности появились в различных Telegram-каналах и в соцсетях украинских политиков и журналистов. Впрочем, Офис президента эти слухи опроверг.

Все, что известно об "отставке" главнокомандующего Вооруженными силами, — в материале ТСН.ua.

Первые колокольчики об "отстранении" Залужного

Слухи о возможности "замены военного руководства" Украины во главе с Валерием Залужным ходят уже несколько месяцев — особенно они обострились прошлым летом — тогда стало ясно, что контрнаступление на юге пошло не так, как планировалось. Тогда и заговорили о якобы конфликте между президентом и главкомом. Впрочем, все опроверг руководитель ОП Андрей Ермак, заверив, что Залужный — человек Зеленского, у которого есть более важные задачи, чем политические интриги.

Впрочем, одним из серьезных поводов к разговорам о напряженности между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ стали колонка и интервью последнего в журнале The Economist в ноябре 2023, в которых он заявил, что ситуация на фронте зашла в "тупик". Ответ главы государства не заставил себя ждать: он резко отверг тезис главкома и заявил, что "это не патовая ситуация".

Уже через несколько дней президент без уведомления уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, которого считали приближенным к Залужному. В то же время в иностранных СМИ появились предположения о возможной отставке и самого главнокомандующего.

Кроме того, западные меди начали писать о том, что упреки Зеленского к Залужному сигнализируют о "расколе в украинском руководстве" — военном и гражданском. NYT назвало напряженности между президентом и командующим Вооруженными силами "ярким публичным упреком".

Уже во время большой пресс-конференции 19 декабря глава государства заверил, что с Валерием Федоровичем у него рабочие отношения. На вопрос, увалит ли он главкома ВСУ или нет, Зеленский ответил: "Планирую работать". Впрочем, подчеркнул, что он в ожидании. В частности, ждет "очень конкретных вещей на поле боя".

В свою очередь, министр обороны Рустем Умеров заявил, что вопросы замены главнокомандующего ВСУ намеренно раскачивают как внутренне, так и внешне.

Новые слухи об "увольнении" Залужного

Вечером 29 января различные Telegram-каналы и медиа активно начали писать о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ. В частности, издание "УП" со ссылкой на свои источники в СНБО сообщало, что якобы Залужному была предложена другая должность: "Его вызвали и предложили другую должность. Возможно, послом куда-нибудь пойдешь. Он отказался. Указа нет".

Между тем, "Зеркало недели" со ссылкой на связи в ОП и в окружении Залужного писало, что якобы Зеленский встречался с командующим ВСУ по вопросу отставки и даже предложил написать рапорт на увольнение. Впрочем, главком его не писал и "не намерен этого делать". К слову, для снятия Залужного с должности указом президента необходимо представление министра обороны Рустема Умерова.

А "Интерфакс-Украина" сообщила, что договоренность о возможном увольнении командующего Вооруженными силами "была достигнута во время встречи Залужного с президентом Владимиром Зеленским".

Информацию о якобы устранении главнокомандующего также обнародовали действующие депутаты Алексей Гончаренко и Виктория Сюмар, бывший нардеп Борислав Береза и журналисты Юрий Бутусов и Роман Цымбалюк. По их данным, якобы указ президента еще не был обнародован. Впрочем, "продолжаются консультации с иностранными партнерами". Основным претендентом на кресло называли действующего главу Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Следует заметить, что несколькими днями ранее нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла, известная "наездами" на главнокомандующего Залужного, назвала трех претендентов на замену главкома ВСУ. По ее словам, в кресло главкома могут сесть либо 38-летний глава ГУР Кирилл Буданов, либо 44-летний генерал-десантник Евгений Мойсюк, либо 58-летний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Реакция ОП на сообщение об "устранении" главкома

Мифы об "увольнении" Залужного накануне вечером развенчал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. На вопрос "УП" он ответил: "Точно нет". Кроме того, издание подчеркнуло, что по состоянию на 19:30 их источники в Офисе Зеленского сообщили, что информация о якобы устранении главнокомандующего ВСУ – это неправда.

Кроме того, "24 Канал" со ссылкой на Никифорова также сообщил, что сейчас об этом увольнении речь не идет: "Я отрицаю увольнение Залужного. Телеграмм-каналы ошибаются, предмета разговора нет".

К слову, Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении ничего не упомянул об "увольнении Валерия Залужного".

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Реакция Залужного на свою "отставку"

Первая реакция главнокомандующего на слухи в Сети появилась ночью 30 января. Впрочем, Залужный не обмолвился и словом, а опубликовал фото с руководителем Генерального штаба Сергеем Шапталой.

Скрин сообщения Валерий Залужного

Реакция политиков на "отставку" Залужного

После официального комментария из Офиса президента о том, что Залужный с должности не уходит, Марьяна Безугла выступила с требованием уволить главкома и снова попала в скандал. В своем Facebook депутат выразила мнение, что эта отставка — "это шанс на план 2024". Кроме того, она заявила, что якобы главнокомандующий ВСУ имеет "проблемы с алкоголем" и даже намекнула, что это касается всего украинского генералитета.

В свою очередь, коллега Безуглой по партии "Слуга народа" Юлия Яцик в комментариях призвала Безуглу саму "завязывать и с алкоголем, и с тяжелыми наркотиками".

Между тем, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что стоит доверять только официальным источникам и не забывать об информационной гигиене.

"Прошу руководителя Управления образования Андрея Закалюка ввести урок информационной гигиены для школьников. Как видим, сегодня это такой же вопрос национальной безопасности", – написал львовский городской голова.

Депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Эспрессо.TV"заявил, что ситуация по "увольнению" главнокомандующего – игра с народом.

"Если бы они на 100% ответили, что никто Залужного не снимал с должности, в это можно было бы поверить. Они уже играют с народом, это этакая история, не очень хорош этот месседж", — подчеркнул Костенко.

Журналист и военный Вахтанг Кипиани заявил : "Армия не заслужила этого коммуникационного скотства".

"Отставка" главкома играет на руку Кремлю

Аналитики американского Инстита изучения войны (ISW) считают, что слухи о якобы отставке Залужного помогают России вести информационную кампанию против Украины.

"Российские источники пользуются слухами об "увольнении" или "отставке" Залужного для продления ряда информационных операций о внутренних украинских делах, которые они ведут в течение определенного времени", — говорится в отчете ISW.

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