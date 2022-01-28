Слушание по делу нацгвардейца началось с опозданием и спором из-за требований адвоката

Слушание по делу нацгвардейца началось с опозданием и спором из-за требований адвоката

По мнению адвоката, сведения, которые могут прозвучать, могут навредить Артемию и государству.

Адвокаты расстрелявшего товарищей нацгвардейца требовали закрытого слушания, но после споров представителей СМИ пропустили.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

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Адвокат подозреваемого просит выбирать меру пресечения в закрытом режиме, ведь по его мнению, возможно разглашение государственной тайны, в частности, схемы охраны стратегического объекта. А также якобы разглашение сведений о подозреваемом может навредить чести и достоинству Артемия.

После споров представителей СМИ пропустили в зал суда, слушание началось с опозданием.

Напомним, что в Днепре слушают дело о мере пресечения для Артемия Рябчука, который накануне ночью убил 5-х сослуживцев и еще пятерых ранил.

Адвокаты нацгвардейца потребовали закрытого слушания

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