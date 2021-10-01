Служебная халатность: в Ровно чиновник пойдет под суд за разглашение гостайны

Служебная халатность: в Ровно чиновник пойдет под суд за разглашение гостайны

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

За разглашение государственной тайны судить чиновника в Ровно. Подозреваемый имел допуск к секретной информации.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 1 октября.

Три года назад он оставил файл о военных объектах на ноутбуке, не предназначенном для обработки информации с ограниченным допуском, говорят в прокуратуре.

Ноутбук же был подключен к Интернету, и с секретными данными ознакомилось постороннее лицо.

СБУ установила: это могло нанести ущерб национальной безопасности. Поэтому чиновник оказался на скамье подсудимых. В каком учреждении он работал и на какой должности — не разглашают. Подозреваемому грозит до 5 лет за решеткой.

Новости Украины: в Ровно будут судить чиновника за разглашение государственной тайны

Ранее стало известно, что суд оштрафовал военного комиссара Болградского районного территориального центра комплектования и соцподдержки за допуск к секретным документам неуполномоченного лица.

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