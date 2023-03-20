Служебные собаки на фронте страдают от ранений не реже людей: ветеринары проводят операции просто в окопах

Военные ветеринары сейчас курсируют по тыловым городам, куда на ротацию вернулись сотни служебных собак — с травмами и обострениями болезней.

Животных с линии фронта спасают военные ветеринары. Огнестрельные и осколочные ранения собаки-воины получают не реже людей. Более 7 тысяч спасенных душ на счету медиков первого украинского ветеринарного госпиталя. На днях он приехал в Кропивницкий, чтобы оказать помощь местным служебным псам, говорится в ТСН.

В медицинском кабинете кропивницкого кинологического центра сейчас хозяйничают военные ветеринары. Спасают трехлетнюю овчарку Черри — четырехлапого бойца подразделения МВД. Два десятка таких как она пациентов ждали приезд специализированных медиков.

Военные ветеринары приехали на собственном реанимобиле. Говорят, он счастливый – много раз вывозил из-под обстрелов и врачей, и пациентов. “Машина цела. Нас осколками – как будто в куполе были. Ничего не задели, Слава Богу, все хорошо было. В этом плане. В первый раз что ли!?”, – говорит Тимофей Загородний.

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На фронт ветеринары везут медикаменты и корм для животных, оттуда тяжелых четырехлапых раненых. Часто приходится оперировать в окопах и под открытым небом. Чтобы не засыпало землей от взрывов, бойцы держат над операционной бригадой брезент, рассказывает глава ветеринарного госпиталя. Вражеские снайперы устроили на четвероногих бойцов украинской армии настоящую охоту, утверждает медик. "Разминирование, поиск людей, поиск остатков людей, я не люблю это слово. Поиск наркотических веществ, поиск взрывчатки, собаки-санитары – они выполняют очень много функций и они очень, я так понял, мешают. И у них целая определенная радость, когда снайпер снимает нашу собаку», – говорит главный врач ветеринарного госпиталя Кирилл Чумаков.

Хвостатых раненых оперируют, реабилитируют и возвращают в строй. Работать с военными ветеринарами проще, чем с гражданскими, утверждают кинологи. Потому что военные лучше понимают особенности повреждений и болезней служебных собак.

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