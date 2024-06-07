Служить можно только один год, но есть нюанс: громкое заявление, которое взволновало украинцев

Заключить контракт на военную службу в ВСУ сроком один год имеют право только некоторые добровольцы. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Год службы по контракту и свободен? Громкое заявление по мобилизации в Украине сделал нардеп Федор Вениславский. Более того, Минобороны и команда Victory Drones совместно запустили проект техно-рекрутинга – базовой подготовки граждан по управлению дронами. После обучения такие лица смогут подписать контракт с ВСУ. Все детали – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Служба по контракту

Нардеп Вениславский утверждает, что украинцы, приходящие в военкомат без повестки, могут подписать контракт с ВСУ на один год.

"Если человек получает повестку, он мобилизован. Если человек пришел без повестки, он имеет право заключить контракт на военную службу на год", – говорит он.

Более того, по словам нардепа, после этого года службу можно не продолжать.

Однако ранее Татьяна Муравьева, руководительница рекрутинговой группы внештатного рекрутингового центра Сил ТрО сообщала о тонкостях подписания таких контрактов.

Сейчас большинство воинских частей оформляют контракты с формулировкой «до конца мобилизации». То есть, здесь вы находитесь в равных условиях с мобилизованными, действие контракта закончится с началом демобилизации”, – отметила Муравьева.

Напомним, что из законопроекта об усилении мобилизации на стадии разбирательства убрали норму о демобилизации через 36 месяцев службы. Из-за чего покинуть ВСУ сейчас не могут даже поступившие в них добровольно в начале полномасштабного вторжения. Кроме того, о том, что в военкоматах кому-либо предлагают подписывать годовые контракты, других сведений пока не поступало. Технически любому человеку, явившемуся в ТЦК, могут вручить повестку и мобилизовать. Единственное послабление предполагалось тем, кто пришел без повестки на уточнение данных. Согласно определению Кабмина, их не имеют права отправлять на медкомиссию сразу же, а обязаны выписать отдельную повестку.

Кто может заключить контракт с ВСУ на один год

Заключить контракт на военную службу в ВСУ сроком один год имеют право только некоторые добровольцы. Об этом сообщил в эфире "1+1" спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

"Это касается двух категорий людей. Лиц, в возрасте с 18 до 25 лет, кроме лиц, принадлежащих к офицерскому составу, а также лиц, имеющих медицинское или психологическое образование. Они могут действительно заключить контракт на один год", – объяснил он.

Тонкости прохождения ВВК

Примечательно, что медицинское освидетельствование военнообязанных может проводиться в больницах, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины. Однако окончательное решение о пригодности к военной службе будет принимать ВВК в самом ТЦК. В случае несогласия с заключением районной ВВК военнообязанный может обратиться в областной ТЦК для повторного прохождения медкомиссии. Также ее решение можно оспорить в судебном порядке или отменить после рассмотрения комиссией более высокого уровня.

"Боевая" повестка

Одно из главных опасений, которые высказывали украинцы по поводу обновления своих военно-учетных данных, было то, что после этого им придет повестка на медкомиссию. А после медкомиссии может прийти и "боевая" повестка на мобилизацию. Неявка после этого – это уже уголовная статья.

Техно-рекрутинг

Также стало известно, что Министерство обороны Украины и команда Victory Drones совместно реализуют проект техно-рекрутинга – базовую подготовку граждан по управлению дронами, готовых подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец. Проект реализуется в сотрудничестве с Центром рекрутинга украинской армии и должен усилить технологические возможности войска.

"Совместный проект состоит в том, что МОУ через сеть своих рекрутинговых центров, которых в Украине уже 22, будет предлагать людям, интересующимся позициями операторов БПЛА, приобщиться к обучению, которое обеспечивает Victory Drones", – говорит Бежевец.

Часть обучения проводится онлайн на платформе Prometheus. Этот начальный курс может пройти хоть какой гражданин. После успешного завершения курса происходит коммуникация с менеджерами Victory Drones, определяется, как человек видит свое будущее, для чего он более склонен. Далее следует закрытый онлайн-курс около 1,5 недели и затем происходит оффлайн обучение с практическими занятиями на полигоне. Алексей Бежевец рассказал, что обучение будет идти по четырем направлениям – FPV, разведчики, крыло и коптеры-бомберы.

После окончания учебы граждане смогут присоединиться к конкретной воинской части и дальше проходить службу по контракту.

110 тысяч мобилизованных

Отметим, что мобилизация в Украине продолжается, и нашему государству за этот год нужно пополнить ряды украинской армии на 100-110 тысяч человек. Об этом сообщил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко в интервью "Укринформу".

"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", — подытожил Горбенко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡️❗️ СЛУЖИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ОДИН ГОД, но есть нюанс! Громкое заявление, которое взволновало украинцев!

Напомним, в Минобороны объяснили, нужно ли проходить ВВК ежегодно.

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