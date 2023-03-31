Служить на Киевщине будут 11 помощников из Нидерландов: все они четырехлапые

Полицейские кинологи отмечают, что новоприбывшие собаки очень поддаются к обучению.

Одиннадцать овчарок – немецких и бельгийских – приехали жить и служить на Киевщину из Нидерландов. Это событие произошло в годовщину освобождения Киевской области от российских захватчиков. В кинологическом центре в Ирпене отмечали также день создания подразделения. К служебным собакам в полиции и армии сейчас особое внимание. Именно они помогают разминировать деоккупированные территории, разыскивать взрывчатые предметы. А еще – спасать детей и стариков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кинолог Нацполиции Евгений Полторан рассказал, что его подопечная, служебная бельгийская овчарка Арес только за последний месяц нашла в лесу погибшего пожилого мужчину и быстро разыскала потерявшихся двоих детей. А еще Арес может выследить и задержать любого преступника.

Когда год назад россияне захватили Киевскую область, Арес с семьей Евгения оказался в оккупации. Сам Евгений в то время воевал. Выходя из почти заблокированного Ирпеня, пес тогда спас группу людей, вывозимых из оккупации.

"Кто-то выпустил стафа, тот побежал на толпу. Он задушил стафа, но сам остался без куска лапы. Ему тот стаф немного откусил”, — рассказывает полицейский.

В кинологическом центре в Ирпене во время оккупации осталось несколько сотрудников и только десять животных. Год назад сюда тоже прилетали вражеские снаряды. Все здешние здания были уничтожены, и, к сожалению, одна служебная собака от осколков здесь погибла.

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Как рассказал начальник кинологического центра Максим Песчанский, здесь нет возможности разведения служебных собак.

Однако, несмотря на это, сейчас здесь уже 63 служебные собаки. Треть из них за последние месяцы полиции передали из Нидерландов. Помог в этом один из международных благотворительных фондов.

Девять бельгийских и две немецкие овчарки приехали в Киевскую область из Нидерландов только накануне.

Кинологиня Валентина Науменко, которая занимается новоприбывшей овчаркой Поли, говорит, что эти собаки очень поддаются к обучению.

"Им какую задачу не даешь, они сразу все берут на ус, запоминают и дальше работают", — говорит она.

Чтобы украинские четырехлапые воспитанники тоже чувствовали внимание, кинологи устраивают им тренировки. Собаки выполняют команды, ищут взрывчатку и отрабатывают упражнения на задержание преступников.

Лучшая награда – килограмм сарделек: кинологическую службу усилили переселенцы из Нидерландов

Напомним, в одном из сел под Киевом развернулась семейная драма, жертвой которой едва не стал младенец. Спасти ребенка помогла служебная овчарка по прозвищу Гримм.

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