Служители УПЦ МП ищут новый "маф" – политолог рассказал о будущем священников Лавры

Потеря Киево-Печерской лавры для Московского патриархата – это потеря значимого очага влияния.

Стоит ли ждать мести от Кремля и что будет со священниками Лавры, об этом в интервью ТСН.ua рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Я думаю, что они уже где-то на международных площадках рассказывают, что ничего святого в Украине нет. Эту тему никто не хочет комментировать, все пытаются ее осторожно обойти. Будь я чиновником, то не стеснялся бы комментировать. Ведь есть закон, на основании которого Московский патриархат выселяют из Лавры. Около 60 уголовных дел было открыто по отношению к представителям этой церкви. Они с русскими договаривались, помогали им, выдавали разных активистов. То есть это коллаборанты и предатели. Конечно, не все. Есть несколько порядочных людей. Но церковь враждебное государство не может влиять на разум людей во время войны. Возникает вопрос – что делать с верующими? Большинство священнослужителей, которые потеряют источник прибыли, через некоторое время окажутся на территории России и получат там свои приходы. Многие уже там. Они не в Украине будут дальше развивать себя, служить Богу. Они теперь просто ищут новый "маф", из которого будут зарабатывать", — рассказал политтехнолог.

Напомним, 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московский патриархат) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры от 29 марта текущего года. Однако монахи отказались покидать Лавру. Кроме того, 31 марта духовенство УПЦ МП заблокировало здание Киево-Печерской лавры и не впустило туда комиссию Министерства культуры и информационной политики.

1 апреля в Шевченковском суде столицы прошло заседание по делу бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя – отправили на два месяца под домашний арест.

СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

4 апреля комиссия Министерства культуры снова не попала ни в одно помещение и церковь Киево-Печерской лавры. Вопреки закону представители УПЦ МП все еще не уехали оттуда.

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