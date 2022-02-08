Смартфоны для пенсионеров, е-документы и шаг к народовластию: какие новые услуги станут доступны в "Дії"

На портале и в приложении государственных услуг "Дія" вводится ряд новых функций.

Сегодня, 8 февраля, на главном digital-событии от Минцифры — форуме Diia Summit презентовали новые услуги на портале и в приложении "Дія", которые ускорят переход в "государство в смартфоне".

Что нового подготовила власть и как эти внедрения облегчат жизнь украинцев, говорится в материале ТСН.ua.

Смартфоны и льготный Интернет для пенсионеров

По словам президента Зеленского, переход к "государству в смартфоне" осложняется тем, что пожилые люди часто не умеют пользоваться Интернетом и не имеют смартфона.

Поэтому все украинцы от 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса, получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф для пользования мобильным Интернетом. Новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года.

Какие модели смартфонов раздадут украинцам – Зеленский не сказал.

В свою очередь, глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что для получения смартфона вакцинированным пенсионерам нужно будет записаться. Он не уточнил, за счет каких средств будут выдавать смартфоны.

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап — получение смартфонов, — зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году", — сказал глава Минцифры.

Смена места регистрации

Теперь место регистрации в Украине можно изменить онлайн. В прошлом году эта услуга работала как экспериментальный проект, а также проходила тестирование беты.

"Сегодня идет в прошлое смена места регистрации, или смена прописки, как говорят в народе —ад. Так говорят те, кто хотя бы раз в жизни менял прописку. С сегодняшнего дня никаких учетов, никаких кабинетов, паспортных столов, военкоматов и очередей. Теперь сменить место жительства онлайн можно будет в несколько кликов", — отметил он.

Президент также сказал, что справку, которую нужно было носить вместе с ID-картой, теперь также можно забыть.

Зарегистрировать место жительства онлайн можно в приложении или на портале "Дія". Для этого нужно указать адрес фактического проживания и получить подтверждение от владельца жилья. "Цифровое народовластие" Президент Владимир Зеленский рассказал, что в приложении "Дія" с сегодняшнего дня запускают функцию "Опрос". Пока вопросы связаны с возможностями приложения и доступных в нем услуг, но в будущем они будут касаться других вопросов жизнедеятельности государства. Зеленский напомнил, что прямое народовластие является одним из ключевых пунктов его президентской программы. "Услуга "Опрос" — первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это возможность выражать свою позицию и влиять на решения для государства, возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. Ну а для всех нас – это фактически старт цифрового народовластия", – сказал он. Первые вопросы являются скорее тестированием этой функции. В частности, они касаются новых цифровых услуг, отныне появившихся в "Дії". Между тем, Кабмин 7 февраля на внеочередном заседании одобрил постановление о "Порядке проведения опроса по инициативам, направленным на решение вопросов государственного управления в различных сферах жизни, на Едином государственном веб-портале электронных услуг". То есть через портал "Дія". Как сообщает "Судебно-юридическая газета", инициатором опроса может выступать министерство, другой центральный или местный орган исполнительной власти, подавший в Минцифры заказ на проведение опроса. Опрос не является голосованием, предусмотренным законом "О всеукраинском референдуме", и не выборами. Шеринг техпаспорта