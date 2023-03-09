Смелый и воинственный: как изменился легендарный Байрактар из Киевского зоопарка (фото)

Животное очень любит поесть и общаться с сестрой Джавелиной.
В Киевском зоопарке сегодня отмечают день рождения кошачьего лемура Байрактара. Малыш родился год назад под грохот российских ракет. Его назвали в честь турецких беспилотников, сдерживавших наступление российских оккупантов и спасавших жизнь украинцев — Байрактар.
Сайт ТСН.ua узнал, как через год изменился Байрактарчик и каким стал сейчас.
"На самом деле он появился преждевременно еще 3 марта, под грохот канонады, но только через неделю борьбы за его жизнь мы поняли, что малыш будет жить! От него отказалась напуганная войной мама и мы круглосуточно стали его "родителями". Теперь Байрактар – здоров, красивый и сильный лемур, как и положено с таким именем", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.
Он добавляет, что лемур уже вернулся к своей большой обезьяньей семье.
В зоопарке вспоминают, что в первые дни жизни Байрактарчик засыпал только со своей любимой мягкой игрушкой, которая временно заменила ему маму.
"Тогда у нас родились два лемура — Байрактар и Джавелина. Их мама, испугавшаяся от взрывов, заботилась только о Джавелине, а Байрактара мы выкармливали сами. Сейчас он вернулся в свою семью. Он совершенно не боится людей. А по характеру самый смелый и боевой среди всех наших кошачьих лемуров, даже немного уже наглый. Байрактар очень активен. Во время дегустации разных вкусностей он первым бежит к еде, любит морковь и зеленый лук", — добавляет Кирилл Трантин.
Кстати, сейчас в зоопарке приютили лемурчика по имени Тим, пострадавшего от обстрела российскими оккупантами торгового центра Херсона, где был зооуголок.
Активисты спасли обгоревшее и травмированное животное и передали на дальнейшее лечение и реабилитацию в Центр спасения диких животных.
А Киевзоо стал новым домом для Тима. Он проходит карантин в ветеринарном госпитале, а затем его ждет знакомство с новыми друзьями, ведь для кошачьих лемуров очень важна компания.
Раньше мы рассказывали, как выживает Киевский зоопарк при отключении света.
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