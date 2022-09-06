Смена власти: какую новую должность займет Джонсон и при чем здесь Украина

Есть много вариантов, где Борис Джонсон найдет себя. Это реально очень серьезный и очень крутой политик, который, возможно, даже вернется на должность премьер-министра Великобритании, об этом очень много говорят.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о политическом будущем Бориса Джонсона в эфире "1+1" в рамках телемарафона 5 сентября, отвечая на вопрос, насколько у британского экс-премьера есть шансы стать следующим Генсеком НАТО, должность которого скоро освобождается.

"60% консерваторов, не сидящих в парламенте, а по всей стране, оценили действия своих представителей в парламенте, как не очень своевременные, они хотели бы задержать Бориса Джонсона (в должности премьер-министра – ред.). Но это страна права – принято решение, двигаемся дальше. Но я хочу сказать, что у Бориса Джонсона уже есть определенные идеи, о которых, по разным причинам, мы не будем сейчас говорить. Но подождите, я думаю, мы увидим Бориса Джонсона в новых ипостасях. Я уверен, что Украина будет продолжать занимать очень важную часть его жизни", — подчеркнул Пристайко.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании также рассказал, что сказал Борис Джонсон, обращаясь к новому премьер-министру Лиз Трасс.

"Он не кроется, он открыто говорит и в своей речи, когда он передавал ключи от Даунинг-стрит, 10, Лиз Трасс, он сказал, что "я тебя прошу, три вопроса: во-первых, продолжай взаимодействие с Соединенными Штатами, это критически важно. Надо содействовать объединению партий и нужно помогать Украине". Эти три вопроса, которые он постоянно высказывал", — отметил посол.

Пристайко добавил: "И надо сказать, что она (Элизабет Трасс – ред.), отвечая Борису Джонсону сказала, что "Борис, я ценю ту часть, которую ты сделал, твое лидерство. И главное, что ты сделал – ты отстаивал наших украинских друзей".

По словам посла, это чувство передачи и приема информации было очень важно и интересно наблюдать. "И не только нам. Я уверен, что в Кремле так же внимательно наблюдают за происходящим в Британии", — заметил он.

Отвечая на вопрос, получит ли Джонсон должность в украинском правительстве, Пристайко отметил следующее: "Я слышал многое, я в Лондоне, мне трудно сказать, происходят ли у нас там такие изменения, чтобы политику класса Бориса Джонсона предложили там какую-либо должность".

Напомним, недавно подавший в отставку Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Соответствующие изменения могут произойти уже в сентябре следующего года, когда действующий глава Альянса покинет свой пост.

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