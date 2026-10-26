Смена власти в Сербии и первый тур в Болгарии: что означают результаты выборов для Европы и Украины

В двух странах прошли выборы / © Associated Press

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В Сербии избран новый парламент, а в Болгарии выбирают нового президента. Скандально известный бывший президент Сербии Александар Вучич заранее признал поражение своей партии перед студенческим движением, и страна погрузилась в шумные празднования. А вот в Болгарии уже ожидают второго тура — между кандидатом от действующей власти и бывшим проукраинским премьером.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Сербия: поражение партии Вучича и триумф «Студенческого списка»

Сербия уже со вчерашнего дня празднует результаты досрочных парламентских выборов. Между тем вечером, практически сразу после завершения голосования, с заявлением выступил лидер Сербской прогрессивной партии.

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Александр Вучич, лидер Сербской прогрессивной партии: «Очевидно , что мы проиграли эти выборы».

Сам Вучич объявил о начале предвыборной гонки в конце сентября, подав в отставку с поста президента, чтобы вновь побороться за кресло премьера. Впрочем, по предварительным прогнозам, его список «Александар Вучич — Объединенная Сербия» набрал чуть менее 39% голосов избирателей, тогда как «Студенческий список» получил почти 53%. Социологические организации и мониторинговые компании оценивают явку избирателей в 67,6% к 19:00, что является самым высоким показателем со времён распада Югославии в 1992 году.

Радомир Саичич, кандидат на выборах в Сербии («Студенческий список»): «Сегодня вечером голос народа слышен по всей Сербии. Сегодня вечером этот голос звучит свободно. Сегодня вечером граждане Сербии показали, что нет преграды, превосходящей их волю, и что ни одна сила не может вечно побеждать народ, решивший взять свою судьбу в свои руки».

Выборы состоялись после почти двух лет студенческих протестов против коррупции. Поводом для них стала трагедия 2024 года в городе Нови-Сад, где в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Именно из этого движения и родился «Студенческий список», который одержал победу. Теперь в него входят 250 кандидатов, среди которых студенты, профессора, врачи, предприниматели, деятели культуры и активисты. Они предварительно получили около 140 мандатов из 250 в парламенте — Народном собрании Сербии, тогда как партия Вучича займет около 105 мест.

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«Студенческий список» уже получил одобрение в ЕС, где выразили готовность к сотрудничеству.

Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения: «Поздравляем «Студенческий список» с победой! Это те самые ценности, которые лежат в основе нашего Европейского Союза. Для Сербии может начаться новая глава. Двери в ЕС открыты, и мы готовы двигаться вперёд вместе».

Что касается украинского вопроса, студенческое движение выступает за территориальную целостность Украины, но в то же время заявило о намерении сохранить отказ Сербии от санкций против России. Впрочем, стоит дождаться формирования правительства, — отмечают эксперты в СМИ.

Болгария: противостояние пророссийского курса и проукраинского экс-политика

Первый тур президентских выборов завершился и в Болгарии — страну ждет второй тур. Явка была небольшой: чуть более 22%. С небольшим отрывом в следующий тур прошли два кандидата — Илияна Йотова, которая сейчас временно исполняет обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

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Йотова набрала чуть более 34,5% голосов, а Гюров — более 32,5%. Она является прямой последовательницей политического курса и стиля управления Румена Радева.

Илияна Йотова, кандидат на президентских выборах в Болгарии: «Нам , болгарам, как никогда нужны консенсус, общение, диалог и единство. И я проголосовала за Болгарию».

Более того, Радев и Йотова оба призывают к дипломатическому прекращению войны России против Украины. В свою очередь, второй кандидат Андрей Гюров во время своего короткого срока пребывания в должности подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной, а также активно критикует власти, когда те предпринимают антиукраинские действия, подрывают единство ЕС или поддерживают Россию.

Андрей Гюров, кандидат на президентских выборах в Болгарии: «Мы хотим Болгарию, которая смотрит в будущее — европейскую, свободную и гордую Болгарию, где достаточно доходов, где мы можем чувствовать себя уверенно в отношении завтрашнего дня, и где государство функционирует так, как должно».

Второй тур голосования состоится уже 1 ноября. Несмотря на церемониальный характер этой должности, международный аспект, за который отвечает именно президент, становится для болгар всё более критичным — учитывая те же атаки дронов в Чёрном море у их побережья.

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