Сменила телефон на молоток и наковальню: жена бойца стала кузнецом, чтобы поддержать мужа на фронте

Оставшись один на один в кузнице, Мария не жалуется, просто иногда не хватает сил и иногда приходится просить помощи.

30-летняя Мария Кобец из Брусилова на Черниговщине, после мобилизации в ВСУ своего мужа Андрея — освоила кузнечное дело. Женщина не хочет, чтобы дело ее мужа, пока он защищает Украину пришла в упадок. Марии пришлось из-за войны овладеть не только кузницей, но и изменить ассортимент, говорится в ТСН.

Раньше Мария чуть ли не каждый день была в мастерской своего мужа, но просто снимала видео и фото и размещала в соцсетях, по сути – была пиарщиком. “Я видела, как это делать, но никогда не делала, не пробовала. Теперь практик, мышцы растут”, – смеется женщина.

В начале прошлым летом ее Андрея мобилизовали. Мария переживала, чтобы после войны им придется снова начинать все с нуля, поэтому надела мужской передник и сама приступила к работе с металлом. В начале кузнечного Андрея с Марией долго искали свою нишу. Остановились на предметах домашнего обихода, но теперь в кузнице — среди столовых приборов, шампуров и грилей — кованые скобы для блиндажей. Вскоре они отправятся на линию фронта. "Это просто позвонили военные, сказали, строим блиндажи, надо скобы, вы можете сделать? Сделала сколько было материала. Сейчас очень трудно найти нужную арматуру, потому что многие блиндажи ребята строят”, – говорит Мария.

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Оставшись один на один в кузнице, Мария не жалуется, просто иногда не хватает сил и иногда приходится просить помощи. Во время коротких и нечастых телефонных разговоров с фронта Андрей всегда утешает свою жену. "Он меня поддерживает, подхваливает, даже когда у меня не выходит", — убеждает женщина.

Обрабатывать металл горячей ковкой начали еще в скифские времена, в ХХ веке это ремесло начало приходить в упадок, а ныне снова ренессанс. В историческом музее Чернигова работы местных кузнецов и все молодые, в том числе и муж Марии. “Раньше это была такая практическая специализация кузнечности: телегу сделать, коня подковать. Кузнецы были широкопрофильные, сейчас узкие направления. Сейчас много направлений, некоторые кузнецы работают сугубо утилитарно, делают разную посуду, бытовые вещи. У нас представлена историческая реконструкция, когда пытаются восстановить и технологии прошлых времен, копируют археологические находки”, — говорят в музее.

Пока муж на фронте Мария планирует доделать феникса, которого он приступил к мобилизации. Ну, а после победы в планах семьи новая кузница.

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