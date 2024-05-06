"Смерч" во Львовской области: какую угрозу несет и что это было на самом деле

В социальных сетях сообщаюто "смерче", который был замечен во Львовской и Волынской областях.

В Сети публикуют видео с характерным природным явлением посреди поля. ТСН.ua узнавал, действительно ли на Львовщине и Волыни бушевал смерч и какую угрозу это природное явление несет для людей.

Что произошло на Львовщине

Специалист по конвективным явлениям уверяет, что смерча в указанных областях не было, а на видео, попавшем в социальные сети, зафиксировано такое природное явление, как пылевой вихрь.

"Пылевой вихрь - это не смерч или торнадо, это разные природные явления. Пылевые вихри - возникают летом, когда солнце уже достаточно хорошо прогревает земную поверхность. Именно при таких условиях образуются восходящие потоки воздуха. За счет неоднородности поверхности земли, где могут быть деревья или здания, вокруг восходящего потока формируется завихрение воздуха и образуется локальное падение давления и происходит пылевой вихрь", - объясняет ТСН.ua Игорь Кибальчич, синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии.

Как появляется пылевой вихрь?

Ученый добавляет, что пылевой вихрь образуется именно при хорошей погоде, когда на дворе солнечно и дует преимущественно слабый ветерок, держится достаточно высокая температура воздуха.

"Пылевые вихри часто возникают летом. В основном над полями или на открытой местности, иногда случаются и вдоль дорог. Обычно их сила не велика, то есть скорость ветра изредка может достигать 15-20 метров в секунду. Поэтому время существования пылевого вихря тоже небольшое - несколько минут, а иногда и несколько секунд. Кстати, пылевой вихрь становится видимым благодаря втягиванию в себя твердых частиц почвы, песка или других легких предметов", - замечает Игорь Кибальчич.

Как образуется смерч или торнадо

Другое дело, смерч или торнадо, что по сути одно и тоже. Смерч это больше европейский термин, а торнадо - американский. Это природное явление связано непосредственно с грозой.

"Смерч или торнадо появляются когда приближается гроза. В небе образуются мощные кучево-дождевые облака, из которых выпадают ливни в сопровождении града. Именно с нижней границы таких облаков развивается вихрь, который постепенно доходит до земной поверхности. Именно в момент, когда из облака он доходит до земли, такое природное явление называется смерчем или торнадо, - объясняет Игорь Кибальчич.

Какую угрозу несет смерч

Специалист добавляет, что смерчи и торнадо обычно случаются гораздо реже в Украине, чем пылевые вихри.

"Смерч или торнадо могут иметь очень большую и даже разрушительную силу. 16 апреля этого года образовался смерч на Черниговщине, который пронесся над Козелецким районом. К счастью он прошел между селами и никакого вреда не натворил. Но это типичный пример именно торнадо. Стоит различать эти природные явления и не путать их", - заключает специалист.

Напомним, 6 мая в Укргидрометцентре опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях: до конца суток в западных и северных областях ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности, желтый.