Смерть 32-летнего Сергея после ТЦК: отец рассказал подробности, горожане требуют уволить военкома

В Барановке Житомирской области, где по словам местных жителей работники ТЦК жестоко избили 32-летнего Сергея Ковальчука и который за несколько дней скончался от тяжелых травм, горожане вновь решили выйти на массовый протест, требуя уволить руководство ТЦК и провести честное расследование обстоятельств трагедии. Этот протест намечен на завтра, 7 июня.

Как выяснил ТСН.ua, на днях горожане уже выходили на такую акцию. Ситуация приобрела большой резонанс, на протест вышли около сотни людей, контролировать ситуацию приехал даже городской голова.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал отец Сергея — Николай Ковальчук.

"Сына забрали в 5 утра, сначала привезли в Барановский ТЦК, а затем отвезли в другое помещение, в двух километрах. Там располагалось отделение охраны. После этого у сына диагностировали перелом костей, перелом основания черепа. Нельзя упасть так, чтобы получить такие травмы, даже если человек болеет эпилепсией», — рассказывает Николай Ковальчук.

И добавляет: "Люди говорят, что сына убили, что это не первый случай. Мой сын пострадал больше всего и погиб. У него была проломлена голова, он трое суток не приходил в сознание, был в реанимации. Анестезиолог сразу сказал, что с такими травмами люди не выживают. Сергей был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".

По словам Николая Ковальчука, в жизни сына был случай, когда тот упал из-за эпилепсии, но не получил травмы.

Барановка идет на протест

"Я был на днях на протесте возле Барановского ТЦК. 7 июня снова запланирован протест. Будем заходить внутрь помещения ТЦК. Мне, наверное, будет предложено возглавить инициативную группу, возьму с собой 10-12 человек. Молчать не будем, уже некуда деваться. После моего сына может быть второй, третий… Люди требуют отставки военкома и всех негодяев, распускающих руки", — говорит Николай Ковальчук.

Резюмируя, Николай Ковальчук говорит, что сын не дожил всего несколько дней до своего дня рождения – 10 июня ему должно было исполниться 33 года.

"Он работал водителем, работал на пилораме, был трудолюбивым парнем. Жил отдельно", — с грустью говорит отец. И добавляет, что, по его мнению, из-за таких смертей имидж Украины стремительно падает.

"Россияне очень радуются таким случаям, утверждая, что у нас так относятся к своим", – высказывает свое мнение Николай Ковальчук.

Вмешался и городской голова

В свою очередь, городской голова Барановки Александр Мигей говорит, что события в городке действительно бурные.

"Люди возмущены, но по состоянию на сегодняшний день я не могу комментировать, потому что продолжается следствие. Будет установлено, были ли травмы вследствие болезни или вмешательства. На протесте было около 100 человек, я тоже там присутствовал как городской голова, поэтому что непростая ситуация в общине. Люди вышли, но это своего рода срыв мобилизации, я объяснял, что сейчас мы не имеем права такого делать – какие-либо собрания запрещены. Но услышать меня никто не хочет, непростая ситуация", - рассказал ТСН.ua городской голова.

ТЦК опровергает версию избиения

В Житомирском областном ТЦК также прокомментировали этот резонансный случай. Военные утверждают следующее:

"Информация об умершем военнообязанном распространилась в одной из местных групп в сети Facebook, где в комментариях смерть мужчины связывают с определенными действиями со стороны ТЦК и СП. Сообщаем: 28 мая 2024 года в 2 отдел Звягельского РТЦК та СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВВК".

По данным областного ТЦК, свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и находился с признаками легких травм.

"Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала событие как самоувечье. К сожалению, 2 июня 2024 года во время эпилептического приступа мужчина умер в больнице. Следователи, которые проводили экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось".

Расследуют как убийство



В свою очередь в полиции Житомирской области в комментарии для ТСН.ua сообщили, что в настоящее время полицейские расследуют уголовное производство уже не по статье "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", а по статье 115 "Умышленное убийство".

"Сейчас статья переквалифицирована на статью 115. Умышленное убийство без квалифицирующего признака. Все обстоятельства будут выясняться. По состоянию на сейчас подозреваемых или задержанных нет", — ответила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Иванна Силецкая.

Ранее сообщалось о том, что мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: как это закончилось.

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