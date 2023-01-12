Смерть 6-летней девочки от сердечного приступа в Авдеевке: все, что известно о трагедии

Мама девочки – за границей и неизвестно, почему не вернулась, чтобы вывезти ребенка в безопасное место. Во время обстрелов малышка находилась в подвале и рассказывала, как ей страшно.

В Авдеевке от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка, которая вместе с бабушкой и дедушкой жила в этом постоянно обстреливаемом оккупантами городе. Девочка рассказывала волонтерам, что ей страшно, но опекуны отказывались от эвакуации.

Все, что известно об умершей от сердечного приступа 6-летней девочке из Авдеевки, читайте в материале ТСН.ua.

О смерти ребенка 11 января сообщил глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш. По его данным, девочка жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, а отец умер.

Также читайте Щемящая история подростка из Мариуполя, которого россияне депортировала в Москву и запрещали говорить на украинском

"С вечера у ребенка начали неметь руки и ноги, он никому не сказал", — информировал Барабаш.

Он отметил, что в настоящее время в Авдеевке остаются около 2500 жителей, среди которых есть дети. Многие местные отказываются уезжать из города, и по словам главы ВГА, нет ни одного законного механизма принудительно вывозить детей.

Волонтер Влад Маховский рассказал, что девочку зовут Эля. Она жила вместе с бабушкой и дедушкой, которые отказывались от эвакуации на многочисленные призывы волонтера. В комментарии ТСН.ua Маховский уточнил, что еще летом 2022 года нашел этого ребенка в одном из подвалов города.

"Первый раз я ее увидел в подвале, где она была со своей бабушкой и дедушкой. Ее слова там, в подвале, были: "Мне страшно", — написал Маховский в Сети.

"Мать девочки еще перед полномасштабным вторжением поехала работать за границу. Почему не приехала забрать ребенка – этих деталей я не знаю. Папа девочки умер. Когда именно – неизвестно", – рассказал волонтер.

По его данным, в Авдеевке живут еще и прабабушка и прадедушка Эли, поэтому ее опекуны не хотели покидать город.

"Я приезжал в эту семью несколько раз, помогал продуктами и игрушками. Девочка мне рассказала, что в сентябре у нее день рождения, рассказала, что в подвале и тьме ей страшно. Через некоторое время в эту семью приехала полиция, но опекуны девушки написали отказ от эвакуации. После этого они, видимо, поняли, что полиция приехала к ним из-за моего визита. Заметил, что со мной они начали неохотно общаться, девочку мне не показывали", — рассказал Маховский.

В своем сообщении в Сети он также рассказал, что на шестилетие Эли привез ей торт и подарок, но бабушка с дедушкой отказали мужчине от встречи с девочкой. Затем они переехали в Старую Авдеевку, волонтер заезжал и туда, но опекуны продолжали отказывать во встрече с малышкой.

"Думаю, что она умерла из-за того, что ее постоянно преследовал страх, в городе нет возможности осуществить медосмотр", — отметил Маховский.

Он также опубликовал видео из подвала, где семья пряталась от вражеских обстрелов.

Опубликовано Владом Маховским Среда, 11 января 2023 г.

Волонтер также рассказал, что убеждает другие семьи эвакуироваться из Авдеевки, ведь это зона постоянных боевых действий. Мужчина говорит, что готов помочь с арендой жилья на год, а также – с продуктами.

По подсчетам Маховского, в Авдеевке до сих пор остается около 10-20 детей, но их может быть больше.

"В Авдеевке я был буквально вчера. Был обстрел многоэтажек. Ситуация там очень сложная, есть погибшие жители. Например, погибла женщина, от нее остались только куски тела, которые растащили собаки. Женщину похоронили только через неделю. Есть накрытые шифером трупы, лежащие по 2-3 дня…", – описал волонтер ситуацию в городе.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал историю о женщине, которая усыновила 4 детей из Купянска: их отец погиб, спасая детей от кассетного снаряда.

Карта войны на 12 декабря: возле Бахмута и Авдеевки очень горячо грохочет

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.