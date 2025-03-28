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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Смерть депутата «Батькивщины» Плахотника: однопартийцы заявили о заказном убийстве

В ячейке «Батькивщины» в регионе подозревают заказное убийство.

Автор публикации
Игорь Серов Игорь Серов
Депутат от "Батькивщины" Александр Плахотник

Депутат от «Батькивщины» Александр Плахотник / © соцмережі

В Камянском районе Днепропетровской области обнаружили погибшего мужчину с огнестрельным ранением головы. Как сообщал ТСН.ua, погибший — бывший вице-мэр Камянского и депутат от «Батькивщины» Александр Плахотник.

Однопартийцы Александра Плахотника заявили о заказном убийстве.

«Официального заявления партии на этот счет еще нет. Мы шокированы и считаем, что это заказное убийство. Александр был очень важным, давним и влиятельным членом партии и активистом», — ответил в комментарии для ТСН.ua руководитель информационно-аналитического отдела облорганизации партии «Батькивщина» Владимир Федоров.

Напомним, в Днепропетровской области нашли мертвым депутата «Батькивщины» Александра Плахотника.

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