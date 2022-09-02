Смерть диктатора: Бенито Муссолини хотел стать новым императором Рима, однако кончил жизнь в канаве под глум миланцев

Гитлер пытался спасти поддержавшего его соратника, но народный гнев не дал шанса на жизнь диктатору.

Итальянского диктатора Бенито Муссолини за публичные амурные интрижки за глаза называли – главным фаллосом Италии. Без него не собирались урожаи, не летали самолеты. Главный миф его культа строился на восстановлении великой Римской империи, во главе которой он. Впрочем, конец был бесславен, говорится в ТСН.

Автор слова "фашизм", убедивший итальянцев, что фашизм — равен — порядку. Тотальная цензура, изменение избирательного законодательства, уничтожение оппозиции, безграничная власть внутри страны. Все это вдохновило Муссолини идти дальше и восстанавливать Римскую империю. В 1923 году итальянская армия бомбит греческий остров Корфу, тогда же Муссолини устанавливает марионеточный режим в Албании, завоевывает Ливию. А с приближением Второй мировой войны решает захватить Мальту и Тунис. Для этого выступает на стороне Третьего рейха.

Всенародная любовь быстро трансформируется в народную партизанскую войну. Неудачи на фронтах, разгром итальянской армии под Сталинградом. В 1943 году от Муссолини отворачивается большинство соратников внутри страны и итальянский король Виктор Эммануил издает приказ об аресте диктатора, чтобы тот не мешал вести переговоры о выводе Италии из войны.

Узнав об этом перевороте, Гитлер принялся спасать приспешника. Немцам даже удалось похитить Муссолини. С тех пор он еще основал фашистскую республику на севере Италии, но был уже не более чем гитлеровской марионеткой.

В апреле 1945 года нацистский корпус Муссолини начал выбираться из Италии – Гитлер собирал силы для обороны Берлина, но границу уже контролируют партизаны. Именно они по официальной версии при попытке побега задержали Муссолини с любовницей и расстреляли.

На следующий день тело диктатора привезли в Милан, где над ним глумились люди. Его топтали, на него плевали, и даже справляли нужду. После – тело Муссолини подвесили на площади вверх дном.

Действо на кадрах того времени больше напоминает казни, проводимые итальянской мафией. К слову, она тоже выступала против диктатора из-за репрессий на Сицилии. Власти же страны заявили, что убил Муссолини разгневанную толпу миланцев.

Тело фашиста несколько дней пролежало в канаве, а после его похоронили в братской могиле. И только через несколько лет разрешили перенести в фамильную крипту, чтобы о нем не забыли. Особенно те, кто заявляет о строительстве на востоке Европы третьего Рима.

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