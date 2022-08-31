Смерть диктатора: Каддафи 42 года совершал террор, и за это его жестоко казнили три часа

С Муамаром Каддафи лучше не вести дел, но с ним считались западные лидеры из-за больших запасов нефти в Ливии. Однако на этом зарабатывал только сам Каддафи, забыв о своем народе.

Бешеный пес Ближнего Востока — таким прозвищем наградил ливийского диктатора Муамара Каддафи американский президент Рональд Рейган за расправы над собственным народом, за организацию терактов в Европе, за взрывчатку на двух пассажирских самолетах и поддержку терроризма во всем мире, говорится в ТСН.

Почти всегда в солнцезащитных очках. Он излучал уверенность и всегда был подчеркнуто пренебрежителен при общении с западными политиками. Мог себе позволить не подать руки госсекретарю США Кондолизе Райс, просто указав на ее место. Пренебрежительным он был и с журналистами в многочисленных интервью. Известный телевизионщик Ларри Кинг после разговора с Каддафи назвал его не только ужасным диктатором, но и самым плохим собеседником.

Его народ сначала обожал своего «братского вождя», как титуловал себя сам Каддафи. Он пришел к власти на волне свержения монархии в Ливии. И задержался в кресле на долгие 42 года, сменив монархию на тиранию.

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Первые годы – большое экономическое развитие Ливии. Каддафи построил грандиозную до сих пор крупнейшую в мире ирригационную систему, названную большую рукотворную реку — этот объект решил проблему с пресной водой в жаркой стране. В правление Каддафи строятся школы, а ливийцы переселяются из бедуинских палаток в многоэтажки.

Наряду с этим – репрессии. Каддафи запрещает забастовки и демонстрации, вводит цензуру в печати. Очень подозрителен к ближайшему окружению. Политические конкуренты Каддафи просто пропадают без вести, их не спасает даже бегство за границу. В Европе мертвыми было найдено не менее 15 ливийских оппозиционеров, а в целом число жертв составляет несколько сотен.

Режим Каддафи держится на нефти, которой богата страна. Поэтому с Ливией считаются в мире, а диктатор мечтает о еще большем влиянии — он хочет создать на континенте единственную арабско-африканскую страну, которая должна превзойти США. В то же время работает на ослабление западных конкурентов, финансируя сепаратистские движения – ирландскую республиканскую армию, басков ЭТА, Палестину. Ливия вмешивается во внутренние дела 45 стран.

В конце концов, Каддафи скатывается к уровню обычного террориста. Ливийские спецслужбы устраивают теракт на дискотеке в Берлине, которую часто посещают американские солдаты. Позже в небе над Шотландией взрывается самолет "Лондон — Нью-Йорк" — 270 погибших, через год аналогичный теракт на рейсе "Браззивиль - Париж" — 170 погибших и снова следует ливийские спецслужбы.

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Ливия попадает под жесткие санкции, которые в конечном итоге дают результат — Каддафи признает причастность своей страны к организации терактов, выплачивает колоссальные компенсации родственникам погибших и этого оказывается достаточно, чтобы мир простил диктатору грехи. Его называет своим другом итальянский премьер Берлускони, тепло жмет руку Тони Блэр. Каддафи устраивает турне по миру, принимая гостей в бедуинской палатке. Здесь он вел переговоры с коллегой диктатором Путиным. Заходила на беседу с Каддафи и Юлией Тимошенко.

По этим гастролям Каддафи совсем забывает о собственной стране, население которой за четыре десятка лет накопило ненависть к правителю. Ливийцы устали жить в страхе репрессий, они стремились к демократии.

Сначала Каддафи удается жестоко подавлять протесты – он истребляет целые деревни несогласных. Под предлогом защиты мирного населения в конфликт вмешивается НАТО. Повстанцам удается выбить Каддафи из Триполи. Он убегает по стране, но во время одного из авианалетов автоколонна диктатора попадает под удар.

Повстанцы задерживают его уже раненым и устраивают настоящую пытку, три часа издевательств. Ему сыпали соль и песок в раны, еще живым таскали машиной по городу, а затем мертвого выставили на показ в промышленном холодильнике. Люди выстаивали длинную очередь, чтобы увидеть обузданного бешеного пса Ближнего Востока.

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