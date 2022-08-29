Смерть диктатора: как и почему Чаушеску из любимца стал врагом собственного народа

В полдень его вертолет срочно взлетел с охваченного протестами Бухареста. А уже к вечеру 25-го декабря 1989-го года диктатора Николае Чаушеску вместе с женой Еленой — расстреляли по решению трибунала. Так закончилась война одиозного коммуниста, рабочего из рабочих, как он себя называл, против собственного, доведенного до тотальной нищеты, народа.

ТСН решила пересмотреть уроки истории – в цикле "Смерть диктатора".

Мужчина в причудливой шапке – правил Румынией 24 года. Довел экономику страны до полного краха, окровавился войной с собственным народом. Более тысячи расстрелянных, не желавших жить в нищете. И – почти молниеносная расплата.

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Николае Чаушеску уникальный коммунист – позволял себе не считаться с Москвой. Осудил вторжение СССР в Чехословакию и Афганистан и отправил румынскую сборную на олимпиаду 84-го в Лос-Анджелесе, которую бойкотировал Советский союз.

За это Чаушеску полюбили на Западе. Его принимал американский президент Никсон и британская королева. Запад щедро выдавал Румынии кредиты, а товарищ Николае из парня из народа постепенно превращался в вельможу Карпат.

"Дворец весны", где жил Чаушеску, — нечто вроде Межигорья. Восемьдесят комнат, закрытый бассейн, кинотеатр, богатая мебель, сантехника, посуда, невиданная по тем временам роскошь, контрастировавшая с уровнем жизни простых румын. Вся страна должна была работать на диктатора – он запретил аборты для увеличения количества пролетариата, объясняя, что даже плод – это собственность государства. Контрацептивы были доступны только для семей, где уже пятеро детей, а бездетных облагали налогом. Результат – за четверть века, от подпольных попыток прервать беременность погибли 10 тысяч румынок, а демографический взрыв в нищей стране привел к росту населения в детских домах – до 170 тысяч.

Благодаря торговле нефтью экономика Румынии держалась на плаву. Но в конце 80-х нефть упала в цене, Запад потребовал возврата кредитов. И Чаушеску отдал. Обобрав сограждан. На Запад экспортировалось все – от сырья до продукции заводов. В это время в домах румын свет, тепло и вода по графику. На полках магазинов – пусто. Даже мыло – в дефиците.

Телепропаганда заверяла: все сыты. Ложь и нищета – румыны вышли на протесты. Сначала в регионах. Вот фото из Тимишоары – Чаушеску дорисовали гитлеровские усики (на самом деле, он тяготел к другому кровавому образу – Дракуле). Там диктатор приказал армии стрелять по митингующим.

Принудительно собрал в Бухаресте митинг в свою поддержку. По сценарию должна быть речь об успехе румынского социализма. Но когда Чаушеску появился на балконе, люди начали скандировать антиправительственные лозунги. Николае не был к этому готов. В прямой трансляции вся страна увидела ужас диктатора.

Протесты продолжались всю ночь, к утру количество жертв революции насчитывало более сотни. На следующий день разъяренная толпа пошла на штурм дома ЦК.

Бегство Чаушеску достойно сценария для голливудского блокбастера. Первый этап – авиационный. Диктатор боялся, что его собьют — сел где-то в полях. Дальше его охрана организовала автостоп. Останавливали гражданские автомобили и гоняли страной в поисках спасения. В конце концов, автотурне остановили военные, которые на тот момент уже поддержали антиправительственный протест.

Николае и его жену Елену отдали под суд. Этот суд длился едва ли полтора часа.

Диктаторскую чету признали виновными в геноциде, разрушении экономики и государства.

Уже через 10 минут после оглашения приговора карпатского вельможу и его жену расстреляла команда добровольцев. Так спешили, что оператор не успел снять момент смертной казни. Но и эти кадры румынского телевидения красноречивы.

Казнь Чаушеску прекратила гражданскую войну, страна постепенно стала продвигаться к демократии. Диктатура, четверть века держащаяся на нефти, деньгах Запада и абсолютной лжи — упала ценой более тысячи жизней.

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