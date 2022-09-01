Смерть диктатора: самый кровавый тиран в истории человечества избегал казни, но погиб от яда соратников

В Камбодже его называют дьяволом в человеческом облике, диктатором рекордсменом. Жертвами премьер-министра Камбоджи Пола Пота за три с половиной года правления стало более 3 миллионов человек — или треть населения страны. Его правление – одна из величайших трагедий в мировой истории. Он исправно избегал мести и суда вплоть до глубокой старости, но все же погиб от яда, говорится в ТСН.19.30.

Столицу Камбоджи Пномпеню до 70-х годов называли восточным Парижем и жемчужиной Азии за роскошь, благополучие, развитое образование и культуру. Такова была бывшая колония Франции, а позже демократическая монархия Камбоджа до знакомства с коммунизмом. Но уже через 10 лет тот же Пномпень стал пустым и полуразрушенным.

Ликвидация городов – один из первых указов камбоджийского диктатора Пола Пота. Он пришел к власти в результате революций и гражданской войны и обещал людям коммунистическое равенство, но трактовал его по своему.

Пол Пот считал, что каждый человек произошел от рисового зерна и должен его выращивать. Каждый камбоджиец должен стать крестьянином. Принудительное выселение горожан за 72 часа – первое серьезное преступление. Посреди жаркого лета людей заставили пешком уходить сотни километров. Исследователи говорят о почти половине городского населения, погибшем во время этого хода от жары, голода или расстрелов.

Пол Пот помешан на аграрной теме, за время его правления снято множество пропагандистских фильмов по советскому образцу о счастливой жизни крестьян. Хотя на самом деле люди буквально выживали в катастрофической нищете, будучи абсолютно бесправными. Питаться разрешалось только в столовых и вместе, дома готовить еду запрещено, денег ни у кого не было, все по талонам. Даже жениться люди могли только с разрешения местных коммунистов. Женщинам запрещалось носить украшения, а одежда для камбоджийцев существовала только в нескольких однотипных образцах.

Продолжение коммунистической уравниловки Пол Пот по примеру своего кумира Сталина продолжил войну с национальной идентичностью и религией. Этнические группы строго запрещены, все должны говорить на единственном кхмерском языке, забыть о народных костюмах, избавиться от литературы на родных языках. Запрещены народные традиции и религиозные ритуалы. За нарушение – смертная казнь.

Из 20 тысяч камбоджийских тайцев в живых остались всего 8 тысяч. Пропавшими без вести числятся 40% вьетнамцев и китайцев. Пол Пот уничтожил или превратил в свинарники все 114 камбоджийских мечетей. Даже основная религия Камбоджи буддизм подвергалась жестокому преследованию.

Особая ненависть диктатора к интеллигенции – учителям, писателям, музыкантам Пол Пот считал сосланными казачками, мешающими строить коммунизм. Они основные клиенты тюрьмы смерти С-21, где людей сначала пытали, а затем просто расстреливали. В настоящее время на месте музей геноцида.

В Камбодже несколько раз вспыхивали восстания и попытки вооруженного переворота, все они жестоко подавлены. Пол Пот окрыленный своей безграничной властью попытался расширить границы Камбоджи вторжением в соседний Вьетнам. Красные кхмеры сожгли несколько сел и расстреляли все их население. Ответ Вьетнама – контрудар по Камбодже, тогда и выяснилось, что за диктатора никто не хочет воевать. Вьетнамцы взяли столицу Пномпень всего через неделю, Пол Поту с небольшой группой поклонников удалось бежать в джунгли, где он и провел еще 19 лет своей жизни.

Диктатора заочно судили и даже назначили смертную казнь, но правосудие так и не смогло добраться до него. Регион в джунглях следующие десятилетия продолжали контролировать красные кхмеры. Вмешалось международное сообщество, назначившее еще один трибунал. Впрочем, он так и не состоялся — Пол Пот умер от сердечной недостаточности и был кремирован в присутствии иностранных журналистов. Впоследствии выяснится, на самом деле старик был отравлен, вероятнее всего, кем-то из своих соратников, которые боялись, что на суде Пол Пот разоблачит и их преступления.

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