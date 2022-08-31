Смерть Горбачева: чем запомнился последний советский генсек и почему его ненавидели в России

В Москве умер Михаил Горбачев, который в мире снискал добрую славу, как лидер, отвергший угрозу Третьей мировой, зато многие ненавидел его в самой России: обвиняя в распаде Советского Союза.

Рейкьявик, Женева, Вашингтон и Москва – города, где Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган положили конец холодной войне, договорившись о взаимном о ядерном разоружении. Ястреб Рейган, называвший СССР империей зла, и провинциальный советский функционер Горбачев вопреки всем разногласиям сумели объясниться.

Вскоре Горбачев становится надеждой порабощенных советским режимом стран в Европе. В конце восьмидесятых – сезон бархатных революций в Восточной Европе. Польша, Чехия, Словакия, Югославия, Болгария избавляются от советского ига, а войска СССР убираются из Европы. Кульминация — падение Берлинской стены в ноябре 89-ой. Германия снова едина, немцы любовно называются Горбачевой Горби.

Дома же на Горбачева смотрят с симпатией только в начале. Этот человек носит уродливую шляпу советского аппаратчика, но это и дело выходит в толпу, к людям и запросто говорит с ними. Обещает, что в магазинах появятся продукты, а в стране воцарится демократия, ведь СССР берет курс на коренную перестройку. Однако очереди все длиннее, полки в магазинах так же пустые. А советские республики, почувствовав ослабление клещей, хватаются за исторический шанс – вырваться из тюрьмы народов. Начало девяностых парад суверенитетов о независимости от Москвы первыми объявляют страны Балтии и Украина.

Леонид Кравчук, ушедший из жизни на несколько месяцев раньше Горбачева, вспоминал, как советский генсек и президент СССР сопротивлялся развалу Советского Союза. Но как остановить это, он не знал. Попытки переучредить СССР на новых условиях оказались напрасными.

«В Ново-Огарево сидим, работаем над новым союзным договором. Идет такая широкая дискуссия, как жить, как быть, Ельцин говорит:" Михаил Сергеевич, а что как бы мы перешли в конфедерацию. Вот Украина, Казахстан, Узбекистан, разные республики". Горбачев так посмотрел: "А кто президентом будет?" А Ельцин в своем характере: "Ну как, по очереди, Михаил Сергеевич!". "Нет! Нет! Нет" Никакой конфедерации», — вспоминал Кравчук.

Загнать республики обратно силой, у Москвы уже не было возможности, хотя такие попытки предпринимались. Советские военные расстреливают людей у телебашни в Вильнюсе, в Тбилиси – ночь саперных лопаток, два десятка погибших демонстрантов. Эти приказы так либо по другому одобрял Горбачев. Однако ни точечное насилие, ни экономическая блокада республик не помогли. В советском руководстве обвиняли в этом самого Горбачева, мол, слабак, боящегося крови. Однако попытка государственного переворота в Москве и отстранения Горбачева от власти — так называемый путч в августе 91-го также провалился. Советский Союз умер, а Горбачеву пришлось сложить полномочия президента страны, которой больше не существовало.

Его звезда закатилась, о нем забыли. Иногда Горбачеву приходилось даже сниматься в рекламе пиццы, используя свою известность, чтобы свести концы с концами.

В Украине о нем снова вспомнили, когда в 2014 он вдруг поддержал аннексию Крыма. Но уверял, что будущее Украины с Россией.

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Промолчал он и после 24 февраля. Только месяц назад впервые стало известно, что Горбачев, оказывается, осуждает путинскую войну. Рассказал об этом не он сам, а его близкий друг, российский журналист Алексей Венедиктов. «Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, понимает. Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева», – отметил он.

По словам Венедиктова, Горбачев был в отчаянии, потому что Путин разрушил дело его жизни. Однако его также огорчало расширение и усиление НАТО, к которому привела российская агрессия. Следовательно, больше всего его ужаснула не жестокость Москвы к украинцам, и не откровенно нацистские намерения уничтожить целый народ, а политический проигрыш России. Между тем, стремительно скатывается в тоталитаризм, утратив и свободу слова и демократию.

Сам Горбачев на родине обвиняется в разрушении советской экономики и потере политического авторитета СССР, за которыми последовала и гибель самого государства.

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