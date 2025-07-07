Смерть ходит по улицам: военные и местные откровенно рассказали, что происходит в Константиновке

Война России против Украины / © ТСН

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Россияне накануне обстреляли съемочную группу ТСН. Журналистов спасло чудо и сейчас коллеги оправляются от пережитого.

Впрочем, как стало известно, погибли двое местных жителей. Обломками также побило военную машину, которая вывозила нашу съемочную группу.

QR-код для ремонта авто 24 ОМБР в репортаже Руслана Ярмолюка из прифронтовой Константиновки.

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QR-код для ремонта авто 24 ОМБР / © ТСН

В городе, который постоянно обстреливают россияне, в разбомбленной многоэтажке живет Людмила Андреевна. Ее жизненное пространство — несколько сотен квадратных метров. Далеко ходить нельзя, потому что везде ложатся снаряды и бомбы.

Виталий Петрович протягивает для приветствия искривленную руку. Вышел на улицу и попал под обстрел. Руку сложили, но плохо. Пенсионер Виталий остался один. Ехать никуда и не за что. Так и считает утра дожил и хорошо.

Гигантские обожженные каменные скелеты — так выглядят многоэтажки. Без окон с обвалившимися подъездами и провалившейся крышей. Без света и воды. Здесь смерть ходит по улицам. И никто из местных жителей не знает когда его час. КАБы с неба разбивают все.

Противник наступает на Константиновку с трех сторон, пытаясь прорвать нашу оборону в Часовом Яру, Торецке. КАБы по мирному населению становятся обыденностью.

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«Пытаются бить по нашим тылам поскольку работают без учета того, что здесь местные жители. За счет большого количества боеприпасов они могут позволить наугад устраивать такие авиаудары, которые мы видели», — говорит пресс-офицер 24 ОМБР Олег Петрасюк.

Даже во время обстрелов город живет. Пролетают одиночные машины, местные куда-то спешат, а в небе кружат вражеские FPV-дроны и корректировщики.

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