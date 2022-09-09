Смерть королевы Елизаветы II: почему давно разработанную спецоперацию "Лондонский мост" пришлось сменить на "Единорог"

Королева Британии Елизавета II не ходила в школу, управляла грузовиком во время Второй мировой и стала первым в мире главой государства. Она возглавляла Соединенное Королевство дольше всех британских монархов, а ее правление по продолжительности было вторым в мировой истории.

И сегодня, 9 сентября, Великобритания прощается с королевой. У шотландцев будет возможность проститься с ее величеством еще до того, как она будет доставлена в Лондон.

О реакции британцев на эту потерю и о дальнейших шагах монаршей семьи – в сюжете ТСН.19:30.

В столице Шотландии – в Эдинбурге – ждут королеву Британии Елизавета II, чтобы с ней проститься. Монархиню обещают доставить сюда королевским влечением. Ее приезд здесь ждут в местной королевской резиденции, Холируд. Туда ночью люди приносили цветы. Местность патрулирует полиция, букеты даже проверяли со специально обученным псом. Люди приходили сюда целыми семьями, с детьми, которые даже не понимают, что произошло, но их родители приводят их, чтобы засвидетельствовать уважение королю. Это большая непоправимая потеря, которой здесь все очень расстроены. После того, как с королевой попрощаются в Эдинбургском соборе – королевский гроб доставят в Лондон.

Что касается нового короля — сына Елизаветы II — Чарльза III, который уже покинул Балморал и приехал в Лондон, где его встретили возле Букингемского дворца и давили руки.

Спецоперация по организации мероприятий после смерти королевы называется "Лондонский мост", но из-за ее смерти не в столице Великобритании, а в Шотландии, и из-за смены маршрута, она получила название "Единорог", потому что это животное — национальный символ Шотландии, и здесь изображений очень много.

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