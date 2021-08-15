Смерть мэра Кривого Рога: стало известно, что было на видео с камеры наблюдения

Смерть мэра Кривого Рога: стало известно, что было на видео с камеры наблюдения

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда произошла трагедия.

Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым на веранде собственного дома. Рядом — лежало охотничье ружье. Когда произошла трагедия, он был дома один, жена отдыхала на море.

Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения, которые были установлены на территории дома Павлова.

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Как рассказал корреспонденту ТСН.ua один из правоохранителей, который сейчас работает на месте трагедии, видео уже просмотрели.

По его словам, камера видеонаблюдения зафиксировала, как Константин Павлов ходит с ружьем и осуществляет выстрел в упор.

Он также добавил, что трагедия произошла, по предварительным данным, около 6:00 утра.

Официально полиция пока это не комментирует. Информацию обещают предоставить завтра, 16 августа, на брифинге в 10:00.

Напомним, мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым 15 августа.

Тело мужчины лежало на веранде его дома в с. Свободное Днепропетровской области. Соратники заявили, что не верят в самоубийство городского головы.

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