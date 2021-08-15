Смерть мэра Кривого Рога: стало известно, что было на видео с камеры наблюдения

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда произошла трагедия.
Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым на веранде собственного дома. Рядом — лежало охотничье ружье. Когда произошла трагедия, он был дома один, жена отдыхала на море.
Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения, которые были установлены на территории дома Павлова.
Как рассказал корреспонденту ТСН.ua один из правоохранителей, который сейчас работает на месте трагедии, видео уже просмотрели.
По его словам, камера видеонаблюдения зафиксировала, как Константин Павлов ходит с ружьем и осуществляет выстрел в упор.
Он также добавил, что трагедия произошла, по предварительным данным, около 6:00 утра.
Официально полиция пока это не комментирует. Информацию обещают предоставить завтра, 16 августа, на брифинге в 10:00.
Напомним, мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым 15 августа.
Тело мужчины лежало на веранде его дома в с. Свободное Днепропетровской области. Соратники заявили, что не верят в самоубийство городского головы.