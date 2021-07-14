Смерть младенца в Харьковской области: ребенка кормили коровьим молоком, разведенным колодезной водой

Коровье молоко нельзя пить младенцам минимум до полугода.

В Харьковской области умерла девочка, которой не исполнилось и трех месяцев. За ее жизнь боролись сначала районные врачи, а потом областные. Но спасти не смогли. Говорят — у девочки было тяжелое пищевое отравление.

Вызвать отравление могло коровье молоко, которым малышку кормили. Подробнее — в материале ТСН.19:30.

Алена потеряла долгожданную доченьку — она не прожила и трех месяцев. Диарея, вялость и температура под 40 Сº. С такими симптомами маленькая Карина попала к врачам. Сначала младенца осмотрела местный фельдшер и направила в районную больницу. Там девочке начали ставить капельницы и казалось ей стало лучше, говорит мать. Но не надолго. Состояние младенца оставалось тяжелым. И в тот же день скорая доставила Карину в Харьков.

Девочку забрали в реанимацию инфекционной больницы. Медики пытались спасти ее почти почти четверо суток. Но несмотря на все усилия младенец умер. По словам врачей, у малышки отказало сразу несколько органов из-за тяжелого пищевого отравления.

Медики предполагают: ребенок мог отравиться коровьим молоком. Его нельзя пить младенцам минимум до полугода. Тем более, что молоко разводили колодезной водой, а в ней могли быть вредные нитраты.

Мама не скрывает — дочь кормила домашним молоком. Но не верит, что такое молоко могло навредить ребенку.

Полиция по факту смерти ребенка начала проверку, но пока не дают комментариев. Зато в селе говорят — мамы порой не прислушиваются к советам покупать очищенную воду и смеси для младенцев. В частности, оправдываются безденежьем. Эта семья, добавляют, — хорошая. Хоть и живут скромно. Маленькую Карину уже похоронили. За сестренкой грустят два старших братика.

Новости Украины: смерть младенца в Харьковской области - ребенок отравился коровьим молоком

Напомним, в Москве мальчик выбросил с 7 этажа младенца. После падения с такой высоты у девочки не осталось шансов выжить.

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